北京大學首位村官 財部前農業農村司長吳奇修遭雙開

中國新聞組／北京24日電
黑龍江省紀委監委網站

據黑龍江省紀委監委網站23日消息，日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐財政部紀檢監察組、黑龍江省監察委員會對財政部農業農村司前司長吳奇修嚴重違紀違法問題，進行紀律審查和監察調查。據了解，吳奇修是北京大學歷史上第一位「大學生村官」。

澎湃新聞報導，通報稱，吳奇修身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受宴請、違規借用管理和服務對象車輛；違背組織原則，為親屬在幹部選拔任用工作中謀取人事利益，不如實報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規收受禮金，違規經商辦企業；罔顧保密規定，私自留存涉密文件；違反生活紀律；利用職務便利為他人在項目合作、工程承攬、財政資金政策制定和分配等方面牟利，並非法收受巨額財物。黑龍江省監察委員會將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

吳奇修，男，漢族，1966年6月出生，湖南婁底漣源市人，1987年8月參加工作，中南大學商學院管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，管理學博士，北京大學經濟學院應用經濟學專業博士後，高級經濟師。

吳奇修早年長期在家鄉湖南工作，曾任婁底市發展計畫委員會副主任、黨組成員、婁底市經濟技術開發區管委會副主任、黨委委員，共青團湖南省婁底市委書記，冷水江市委副書記、代市長，共青團湖南省委書記，湖南省糧食局黨組書記、局長，湘潭市委副書記、市長。

離開湖南後，吳奇修於2011年1月調任財政部監督檢查局局長，後轉任財政部農業農村司司長，直至今年4月宣告被查。

公開資料顯示，吳奇修是北京大學歷史上第一位「大學生村官」。1987年，吳奇修從北京大學經濟系畢業時，放棄留在大城市工作的機會，主動申請下基層，到省級貧困縣漣源縣工作。

