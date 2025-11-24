「從未上過課」 江科大博導造假案擴大 俄院士資格被摘

江蘇科技大學材料科學與工程學院前教授郭偉涉及學術履歷造假。(取材自每日經濟新聞)

自稱擁有「國家重大項目首席科學家」、「俄羅斯 工程院外籍院士」等頭銜的江蘇科技大學（江科大）材料科學與工程學院前教授郭偉涉及學術履歷造假等一案，相關「打假」似有擴大趨勢。俄羅斯工程院稱，已終止郭偉的外籍院士資格，並對其提交的材料合規性進行審查。

另網傳與郭偉有關聯的多位專家學者23日紛紛自清表示，他們也是受害者，此前就發現郭偉的獎項等證件「 PS得很嚴重」，認為引進郭偉的江蘇科大有著不可推卸的責任。

今年9月，江科大收到郭偉涉嫌學術不端的舉報並啟動調查程序。郭偉涉嫌學歷造假、學術造假、侵占國家科研經費，已被警方帶走調查。而事發前，郭偉已在江科大任博導兩年，有學生稱郭偉從未上過課。

據新京報22日引述俄羅斯工程院回覆郵件稱，今年郭偉依照規定提交了全部申請材料，成功當選該院外籍院士。目前對其提交的材料合規性進行審查，審查期間，郭偉信息已暫時從俄羅斯工程院官網移除。

據界面新聞報導，俄羅斯工程院外籍院士證書「花高價即可獲得」，該工程院非學術機構，是民間學術組織。

一位名叫Jim的網民也爆料稱，他發現郭偉與中國一些專家、學者及科研機構人員有關聯。浙江水木果殼（麗水）數字科技有限公司名下「水木果殼學院」網站，郭偉的名字就在其中，學術委員會名單裡排名第三。該學術委員會名單裡另有一位叫姜某的人，「為郭偉2025年6篇專利裡面的合夥署名人之一」。

水木果殼創辦者李明唯（化名）強調水木果殼跟郭偉沒利益往來，「就是找他掛了個名而已」，2024年一次學術會議上他與郭偉相識，那時郭偉已是江科大博導，但他發現網上搜索不到他的信息。他後來主動邀請郭偉加入了水木果殼，「當時江科大已經給他背過書了，我們就沒多想。」

姜某同樣是李明唯邀請到水木果殼的。李明唯表示，姜某為某高校老師，認識郭偉大約半年發現「覺得自己好像遇到了學術詐騙 犯」。2024年9月，郭偉打算申報一個項目，找姜某諮詢，「一些材料發過去後，姜老師就發現一些獎項，還有論文什麽的感覺有明顯造假」，「PS得很嚴重」。自那時起，姜某便切斷了與郭偉的聯繫。

至於姜某被Jim披露的「在郭偉專利上署名」一事，李明唯解釋，那是姜某在不知情的情況下被郭偉把名字掛到了自己專利上，「姜老師已經報案了」。

在李明唯看來，「郭偉事件」發酵至此，其引進他的江科大有著不可推卸的責任。但他也承認，學術界出現郭偉這樣的事還是頭一回見，「別人學術造假可能就是在數據上，像郭偉這樣的實屬罕見」。