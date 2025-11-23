我的頻道

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

啥情況？昆明留學生想取走1250萬 2次瞞家人祕密返中

中國新聞組／北京23日電
昆明一留學生遭電話詐騙。(取材自昆明市公安局五華分局)
昆明一名留學生兩次祕密回中國，想要取走1250萬元，到底啥情況？雲南昆明市公安局五華分局19日依託警銀聯動機制與工商銀行金源支行緊密協作，高效聯動，成功攔截一起跨國冒充「公檢法」詐騙，為群眾挽回1250萬元人民幣(約美元)財產損失，有效守護了群眾的「錢袋子」。

紅星新聞報導，在英留學生小王（化名）11日回中國後，到工商銀行金源支行辦理定期存摺掛失；19日再次回國到工商銀行金源支行以「家中著急用錢」為由，到櫃面申請將其名下未到期的定期存摺內餘額1250萬元轉到其名下銀行卡帳戶內。

面對櫃員的詢問，小王表現反常，神色慌張、言辭閃爍，僅含糊地表示「家中有事急用」，至於遭遇何事、用作何處，均以「不方便告知」為由拒絕回答。這一異常舉動立即引起網點工作人員的警覺，一邊以「大額異動」為由，只為其辦理定期轉活期的427.88萬元，一邊與五華分局反詐中心聯繫啟動警銀聯動機制。

經反詐中心研判發現，該客戶先後兩次從英國回昆明，且有家不回，在外面開酒店居住，也未向家屬告知回國。反詐中心立即對轉為活期的427.88萬元帳戶採取「只進不出」的保護性管控，要求銀行同步採取管控措施。

與此同時，五華分局反詐中心立即向市反詐中心報告此情況，第一時間聯動分局政工部門、紅雲派出所對小王及其家屬開展查找及見面核查勸阻工作。

在民警耐心勸阻下，小王終於打開心結，意識到自己遭遇了電信詐騙，講述其在2025年11月初，在英國留學期間接到自稱XX公安的詐騙電話，對方稱其涉嫌一起重大刑事案件，製作了「通緝令」，要求其配合祕密調查，並以其帳戶涉嫌洗錢為由，誘騙小王必須獨自祕密回國操作資金到安全帳戶進行資金清查。

深信不疑的小王前後兩次從英國輾轉飛回昆明，按照騙子的指令：第一次回國辦理銀行卡掛失，而後再次回國辦理活期轉帳。若非警銀快速聯繫、快速出擊、及時阻斷，帳戶內的現金將被詐騙分子席捲一空。

事後，民警向小王逐一剖析騙子的作案手法和話術漏洞，同時聯繫到家屬前往陪同安撫，耐心講解後續需要及時更換解綁銀行卡和手機號碼的手續，並提供了分局反詐中心電話。

昆明一留學生遭電話詐騙。(取材自昆明市公安局五華分局)
詐騙 留學生

