困廣西「世界第一長洞」 男失聯6天 靠喝地下水生還

失聯人員被找到。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

在廣西河池鳳山縣地質公園江洲地下長廊失聯六天後，37歲男子21日韋某被找到。據了解，地下長廊被譽為「世界第一長洞」。

極目新聞報導，參與救援的貴州弘箭救援隊工作人員22日說，韋某是21日下午2時許被找到的，位置距離他進入洞穴的三號洞口大約有五、六公里距離，離最近的出口僅三公里距離。但由於韋某所在的位置沒有光源，一片漆黑，加上洞穴裡並無信號，他迷路了。被找到時，韋某遠遠看到有光源靠近，突然打起了精神朝著救援人員呼救，也有體力正常行走，但一走到洞穴門口時人就暈倒了，目前在醫院治療中。

韋某表示，他是15日晚上為了拍照打卡獨自進的洞穴，只隨身攜帶了一些零食和礦泉水，第二天他就把隨身攜帶的食品消耗完了，剩下四天都靠著喝洞穴內的地下水過活。他隨身攜帶的手電筒也很快沒電了，洞穴裡一片漆黑，他只能把手機關機，維持微弱的電量，用於緊急求救或照明等（但洞穴內沒有信號）。直到被發現時，他手機的電量仍有20％。為了照明，他把隨身攜帶的大疆poket相機電池摳下來，改裝成了手電筒的電池，勉強用來尋找水源。

因缺乏食物，他只能保存體力，每天依靠著智能手表看時間，來了解過了多久，並保持正常作息和按時睡覺。

公開資料顯示，廣西河池市鳳山地質公園曾登上「中國國家地理」封面，公園內的江洲地下長廊發育於二疊系可溶巖地層中，被譽為「世界第一長洞」。

前述救援隊工作人員說，他們一行三人接到搜救請求，從貴州出發前往河池當地搜救，當地也出動了消防、公安等多部門共四、五十人參與搜救。

一名探洞者提供的地形圖顯示，江洲地下長廊全長53公里，總共有四個大洞穴，洞內分支眾多，地形錯綜覆雜，亂石陡坡區域很多。他表示，即使是成熟的探洞者也需要結伴前行，很容易在洞內迷路，小白獨自前行，而且所帶物資很少的情況下，貿然進入很容易會迷路。