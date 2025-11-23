月薪1.8萬元的杭州月嫂 疑餵奶嗆死女嬰 事後像沒事…

寶寶生前照片以及死亡證明。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)

浙江杭州市的奉先生近日在網上發聲，稱自己出生僅23天的女兒因為月嫂的嚴重失職去世。他指控他和妻子花1萬8800元人民幣（約2647美元）請的40歲「高級月嫂」，謊稱自己受過月嫂專業訓練並具資質，卻以錯誤的方式餵奶，女兒嗆奶後不僅未及時處置甚至隱瞞嗆奶情況，不會施做海姆立克急救法，女兒送醫後還說謊誤導醫師，致女兒沒能在第一時間獲得救治，導致女兒最終窒息死亡，事後還像沒事一樣找新雇主。他已報警，追究這名冷血月嫂的刑事責任。

據瀟湘晨報報導，奉先生在網上發文稱，事發在10月9日凌晨，1點46分左右寶寶醒了，奉先生沖好奶拿給月嫂給寶寶餵奶。奉先生事後查看房間監控才知道，1點54分月嫂在小夜燈下給寶寶餵奶，1點56分寶寶發出了第一聲嗆咳聲音，接著發出持續像喘不上氣一樣哭聲持續了26秒。但月嫂仍繼續餵奶，1點58分才放下奶瓶，前後持續了四分多鐘，1點59分才打開房間燈觀察寶寶的情況。

奉先生說，他當時進入房間查看問是不是嗆到了， 月嫂回答「嗆到了？不是這樣的啊」，寶寶哭聲已經愈來愈不正常，近2點鐘月嫂才把孩子趴放在她腿上拍後背。2點3分，奉先生發現女兒口中有透明黏液流出，月嫂辯解寶寶在拉屎，奉先生的妻子王女士趕來查看，月嫂始終沒有提「嗆奶」兩個字。2點07分，寶寶的嘴唇顏發紫了，月嫂才說，「要不我們還是去醫院吧」。

王女士急切地要求月嫂給孩子做海姆立克，面試時月嫂自信滿滿地說她接受過培訓，但這時她只是胡亂地用手掌拍打寶寶的胸口。2點26分奉先生將寶寶送到了醫院，月嫂向醫師口述經過，醫院診斷是「嗆咳半小時，發色發紺、呼吸減弱17分鐘」，他這才意識到月嫂隱瞞了餵奶時發生的真實情況。18日凌晨6點，醫師宣布寶寶死亡。

奉先生說，孩子走的前一天還是妻子的生日，如今她已經陷入了重度抑鬱。事後，奉先生一家與月嫂展開協商，因為月嫂稱「我連0.1%的責任都沒有」，並拒絕退還工資，甚至試圖把責任推到家人身上。調解失敗後，第二天月嫂跑路回西安老家，她回去後還在朋友圈發布求職信息。