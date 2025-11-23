我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

月薪1.8萬元的杭州月嫂 疑餵奶嗆死女嬰 事後像沒事…

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶寶生前照片以及死亡證明。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)
寶寶生前照片以及死亡證明。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)

浙江杭州市的奉先生近日在網上發聲，稱自己出生僅23天的女兒因為月嫂的嚴重失職去世。他指控他和妻子花1萬8800元人民幣（約2647美元）請的40歲「高級月嫂」，謊稱自己受過月嫂專業訓練並具資質，卻以錯誤的方式餵奶，女兒嗆奶後不僅未及時處置甚至隱瞞嗆奶情況，不會施做海姆立克急救法，女兒送醫後還說謊誤導醫師，致女兒沒能在第一時間獲得救治，導致女兒最終窒息死亡，事後還像沒事一樣找新雇主。他已報警，追究這名冷血月嫂的刑事責任。

據瀟湘晨報報導，奉先生在網上發文稱，事發在10月9日凌晨，1點46分左右寶寶醒了，奉先生沖好奶拿給月嫂給寶寶餵奶。奉先生事後查看房間監控才知道，1點54分月嫂在小夜燈下給寶寶餵奶，1點56分寶寶發出了第一聲嗆咳聲音，接著發出持續像喘不上氣一樣哭聲持續了26秒。但月嫂仍繼續餵奶，1點58分才放下奶瓶，前後持續了四分多鐘，1點59分才打開房間燈觀察寶寶的情況。

奉先生說，他當時進入房間查看問是不是嗆到了， 月嫂回答「嗆到了？不是這樣的啊」，寶寶哭聲已經愈來愈不正常，近2點鐘月嫂才把孩子趴放在她腿上拍後背。2點3分，奉先生發現女兒口中有透明黏液流出，月嫂辯解寶寶在拉屎，奉先生的妻子王女士趕來查看，月嫂始終沒有提「嗆奶」兩個字。2點07分，寶寶的嘴唇顏發紫了，月嫂才說，「要不我們還是去醫院吧」。

王女士急切地要求月嫂給孩子做海姆立克，面試時月嫂自信滿滿地說她接受過培訓，但這時她只是胡亂地用手掌拍打寶寶的胸口。2點26分奉先生將寶寶送到了醫院，月嫂向醫師口述經過，醫院診斷是「嗆咳半小時，發色發紺、呼吸減弱17分鐘」，他這才意識到月嫂隱瞞了餵奶時發生的真實情況。18日凌晨6點，醫師宣布寶寶死亡。

奉先生說，孩子走的前一天還是妻子的生日，如今她已經陷入了重度抑鬱。事後，奉先生一家與月嫂展開協商，因為月嫂稱「我連0.1%的責任都沒有」，並拒絕退還工資，甚至試圖把責任推到家人身上。調解失敗後，第二天月嫂跑路回西安老家，她回去後還在朋友圈發布求職信息。

奉先生說，「沒有一句真誠的道歉，沒有一分錢的補償，反而像沒事人一樣急於投入下一份工作，我們無法接受」、「我們花了18800元請了這個所謂『高級月嫂』，沒想到這人渾身都是謊言」。目前他已報警，依法追究月嫂過失致人死亡的刑事責任。

回到西安後月嫂朋友圈繼續物色新的雇主。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)
回到西安後月嫂朋友圈繼續物色新的雇主。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)
寶寶生前照片以及死亡證明。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)
寶寶生前照片以及死亡證明。(取材自瀟湘晨報/受訪者供圖)

上一則

貴州婦自曝數平米房間內養8孩 惹炒作質疑 婦聯這樣說

下一則

廣東男辦臨時身分證鬧烏龍 誤上傳半裸床照當場社死

延伸閱讀

滬男請陪產假8分鐘被開除 公司稱雙休日工作屬常態遭法院打臉

滬男請陪產假8分鐘被開除 公司稱雙休日工作屬常態遭法院打臉
字節跳動搶人形具身機器人技術開發人才 提供月薪12萬人民幣待遇

字節跳動搶人形具身機器人技術開發人才 提供月薪12萬人民幣待遇
WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」

WSJ：民主黨3場大勝開拓復興之路 共和黨應視「預警」
洛陽動物園月薪5萬徵「猛獸區司機」 2000人瘋搶1缺

洛陽動物園月薪5萬徵「猛獸區司機」 2000人瘋搶1缺

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海