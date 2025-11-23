貴州婦自曝數平米房間內養8孩 惹炒作質疑 婦聯這樣說

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
貴州女子稱養育八個孩子，惹炒作質疑。(取材自魯中晨報)
貴州女子稱養育八個孩子，惹炒作質疑。(取材自魯中晨報)

貴州六盤水市一女子近日在其個人抖音帳號「貴州小雪」上發視頻稱，自己在數平米的房間內養育了八個孩子，引發社會關注和網路熱議。不少網友質疑視頻中的環境看來狹小髒亂，很擔心孩子們的生活質量。還有網友發現她家裡放了個「假孕肚」，懷疑其所述情況的真實性。當地婦聯22日回應稱，「貴州小雪」所述情況屬實，八個孩子的醫療教育均有保障，沒有異常，但將提供幫扶。

據大皖新聞報導，近日，「貴州小雪」發布視頻顯示，她和八個孩子擠在只有數平米的小房間內生活。視頻畫面裡，經常出現她背著兩個尚在幼年的孩子做家務的場景。其帳號簡介顯示，「貴州小雪」的八個孩子分別是舅舅家的女兒、與前夫所生的兩個兒子、現任丈夫與前妻所生的女兒，以及與現任丈夫所生的四個兒子。截至22日12時，其帳號粉絲數已達12.4萬。

在其視頻評論區內，不少網友擔心她和孩子們的生活狀態，「這樣的環境真的能帶孩子嗎？」、「很擔心孩子們的生活質量」、「多了八個，以後大概率打螺絲送外賣的」、「真佩服這種女人，嫁一次生幾個，嫁N次生一窩」、「雙方都已經有孩子了，為什麼還要再生個？」

也有不少網友質疑「貴州小雪」是故意炒作吸引眼球，尤其在「貴州小雪」20日發布的視頻中，有網友發現了畫面裡有疑似「假孕肚」的物品，更引發「炒作」質疑。

「貴州小雪」所在的六盤水市鍾山區婦聯工作人員稱，經前往「貴州小雪」家中核查，確認其養育了八個孩子，「她抖音主頁和短視頻裡描述的八個孩子的情況，與我們了解到的情況是相符的」，孩子們的日常生活由夫妻雙方和家裡老人共同照料，就醫、就學均有保障，「沒有異常狀況」。

針對視頻中出現的夫妻吵架、離家出走等情節，婦聯方面核實後表示，「貴州小雪」與丈夫的夫妻關係目前較為穩定。而網友熱議的「假孕肚」爭議，該工作人員表示，「貴州小雪」已於21日更新視頻解釋，婦聯工作人員上門核查時未看到相關實物。

「後面我們也會持續關注他們這個家庭，和鄉鎮聯動在家庭教育、育兒補貼等方面給他們提供一些指導幫助」，該工作人員表示，婦聯還計畫為其提供電商培訓，增加收入以更好地照料孩子。

「貴州小雪」在21日發布的視頻中稱，此前視頻中的「假孕肚」是因為自己懷孕時還要做家務，「買來保護肚子裡小寶的」。

