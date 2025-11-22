我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

代墊購車款可連本帶利賺回？ 上海6蔚來車主被詐騙160萬

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
受訪的受騙車主嚴女士。（取材自新聞坊）
受訪的受騙車主嚴女士。（取材自新聞坊）

上海多名蔚來汽車的車主，因聽信銷售員說法參加所謂的「特別福利活動」，內容是如果先為其他車主墊付購車費，之後蔚來不但會還款還加上利息。一名嚴姓女車主與其他五名車主，因此在一個月內被騙走160多萬元（人民幣，下同，約22.7萬美元），後來她因為遲未拿到本金還款且聯絡不到該銷售員，才發現上當。目前該銷售員已被判刑十年三個月，但令嚴女不滿的是，蔚來至今沒有賠償她。

新聞坊報導，嚴女表示，去年3月她在南翔印象城蔚來銷售店購買一輛ES6型號新能源車。同年11月，一名自稱是蔚來銷售員的嚴姓員工表示，公司有額外優惠的福利活動，如果為其他車主墊付車款，之後蔚來公司會返還，還可以得到利息獎勵。嚴姓員工的說法是，這樣的活動可加強蔚來內部車輛的流轉，提升蔚來在當月的銷量。

嚴女回憶，當時她與嚴姓員工在蔚來汽車南翔交付中心的車主VIP休息室內簽約，然後將26.7萬元車款匯進嚴姓員工指定的「車主帳戶」。期間她曾收到一筆3萬多元的「利息」還款，但就是不見退還本金。

嚴女強調，當時的合約上蓋有蔚來公章，她匯款後也拿到落有蔚來公章的「付款證明」，且嚴姓員工身著蔚來工作服，一切都讓她不疑有他。

直至同年11月底，嚴女聯絡不到嚴姓員工，她才驚覺受騙而報警。嚴姓員工落網時，已向包含嚴女等六名受害車主詐騙了共160多萬元。嚴姓員工最終被嘉定法院以詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月。

嚴女稱，蔚來公司方一開始只表示這是員工個人行為，還稱該員早已離職，讓她「覺得特別寒心」。

對此，蔚來汽車用戶體驗官賀曉敏受訪表示，該員是屬於個人詐騙行為，而使用公司的公章需要走公司流程，該員應該是偽造了公章。

而蔚來公司稍後又給出新的回應指稱，嚴姓員工是透過捏造事由、偽造公司證明文件，並誘導用戶將款項轉入其個人帳戶等方式實施詐騙，該行為屬於其故意犯罪，嚴重違反公司規章制度。在獲悉相關情況後，公司已立即將涉事員工開除，並第一時間向受影響用戶表達了深切歉意，全力協助受害用戶報案，積極配合司法機關完成案件調查和追贓挽損工作。

究竟蔚來是否需在這起詐騙案中負起責任？上海普世萬聯律師事務所律師劉雪妮表示，關鍵就在受害者與犯人簽署協議上的公章，「如果這個公章是經過蔚來公司內部流程形成加蓋的，那麼蔚來公司應當承擔責任」。

不過，法院的判決書上，並沒有對公章是否偽造予以認定，因此難以確定公章的真偽。

詐騙

上一則

陌生男闖房間被當「人販子」報警 海南酒店：前台開錯門

下一則

「數學是風景」 44歲北大教授劉若川本屆最年輕中科院士

延伸閱讀

請認準「太太樂」商標 做一個精明消費者

請認準「太太樂」商標 做一個精明消費者
中日矛盾升溫…他見面會腰斬 aespa上「紅白」衰遭抵制

中日矛盾升溫…他見面會腰斬 aespa上「紅白」衰遭抵制
蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台
羅晉父親在北京逝世 唐嫣IP仍在上海 網猜：真離了？

羅晉父親在北京逝世 唐嫣IP仍在上海 網猜：真離了？

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增