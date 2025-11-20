江西74歲婦爭奪柴火 砸死73歲鄰居、藏屍果園

監控拍下曾某某行凶後仍搬走柴火。（取材自微博）

江西74歲婦人曾某某和鄰居一名73歲婦人因柴火歸屬常起爭執，某日曾某某拿走對方柴火後，兩人發生口角，曾某某撿起石頭猛砸對方太陽穴10餘次，直到對方死亡才停手。被害婦人女兒指控，曾甘某行凶後不僅把現場柴火全搬走，將其母遺體藏屍村裡果園，後來因傳出屍臭引來警方到場找尋時，曾某某還到場圍觀看熱鬧，誤導警方到河裡去找母親遺體並現被害老婦人，甚至還發毒誓說冤枉，她要求法院重判曾某某。

據紅星新聞報導，「74歲老太殺害73歲老太並藏屍」案昨在江西贛州開庭審理，檢方以故意殺人罪對曾某某提起公訴，被害婦人女兒毛女士提起了刑事附帶民事訴訟，她表示，兇手與母親曾多次因柴火問題發生爭執，希望法律能嚴懲兇手。

當晚，毛女士直播講述了庭審進展表示，本案未當庭宣判，被告人曾某某沒有道歉且態度惡劣。

毛女士稱，本案發生在今年3月19日，其母與鄰居曾某某因柴火歸屬問題發生爭執並拉扯，曾某某搬走她家柴火時被母親發現，後來兩人吵起來，曾某某將被害人拉扯在地按住，坐在被害人的肚子上。

起訴書顯示，曾某某左手控制住被害人雙手，右手撿起石頭朝被害人太陽穴位置連砸10餘次，直到被害人沒有了動靜。經法醫鑑定，不排除被害人被鈍器多次擊打頭面部導致顱腦損傷而死亡。行兇後，曾某某繼續搬走了那些引發爭執的柴火。

毛女士稱，曾某某殺害母親後將其藏屍，由於屍體掩埋地出現異味，其母親遺體於3月30日才被發現；曾某某心理素質非常強，在警察尋找兇手時，曾某某還在看熱鬧，很平靜，「她誤導工作人員到河裡去找，後來警察在村子的臍橙園旁邊找到了母親遺體」。

「媽媽不見了好幾天，查了監控說她出去了沒有回來，當時我大腦一片空白。後來警察抓曾某某的時候，她還發毒誓說冤枉，直到翻出監控才認罪」，毛女士表示，在庭審時被告人曾某某一直惡言相向。

相關報導上了微博 熱搜，不少網友感嘆：「是個狠人，70多歲了還得整嘎一個」，「都快入土了還看不透」，「執念啊，心心念念的柴火？」，「覺得悲哀」，「農村老人生活艱辛，為把柴火能拚命」。

據海報新聞，刑法規定，年滿75周歲的老年人故意犯罪，可根據情節從輕或減輕處罰。而本案中的犯罪嫌疑人今年74歲，尚未達到這一年齡界限。而即便是75歲以上的老年人，如果實施的是故意殺人等嚴重暴力犯罪 ，法律依然會依法嚴懲，並不會因為年齡而免除刑事責任。

高朋（南京）律師事務所律師陳凱則認為，若審判時年滿75周歲，且不是以特別殘忍的手段致人死亡，大概率判不了死刑。