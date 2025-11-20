我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

江西74歲婦爭奪柴火 砸死73歲鄰居、藏屍果園

中國新聞組／北京20日電
監控拍下曾某某行凶後仍搬走柴火。（取材自微博）
監控拍下曾某某行凶後仍搬走柴火。（取材自微博）

江西74歲婦人曾某某和鄰居一名73歲婦人因柴火歸屬常起爭執，某日曾某某拿走對方柴火後，兩人發生口角，曾某某撿起石頭猛砸對方太陽穴10餘次，直到對方死亡才停手。被害婦人女兒指控，曾甘某行凶後不僅把現場柴火全搬走，將其母遺體藏屍村裡果園，後來因傳出屍臭引來警方到場找尋時，曾某某還到場圍觀看熱鬧，誤導警方到河裡去找母親遺體並現被害老婦人，甚至還發毒誓說冤枉，她要求法院重判曾某某。

據紅星新聞報導，「74歲老太殺害73歲老太並藏屍」案昨在江西贛州開庭審理，檢方以故意殺人罪對曾某某提起公訴，被害婦人女兒毛女士提起了刑事附帶民事訴訟，她表示，兇手與母親曾多次因柴火問題發生爭執，希望法律能嚴懲兇手。

當晚，毛女士直播講述了庭審進展表示，本案未當庭宣判，被告人曾某某沒有道歉且態度惡劣。

毛女士稱，本案發生在今年3月19日，其母與鄰居曾某某因柴火歸屬問題發生爭執並拉扯，曾某某搬走她家柴火時被母親發現，後來兩人吵起來，曾某某將被害人拉扯在地按住，坐在被害人的肚子上。

起訴書顯示，曾某某左手控制住被害人雙手，右手撿起石頭朝被害人太陽穴位置連砸10餘次，直到被害人沒有了動靜。經法醫鑑定，不排除被害人被鈍器多次擊打頭面部導致顱腦損傷而死亡。行兇後，曾某某繼續搬走了那些引發爭執的柴火。

毛女士稱，曾某某殺害母親後將其藏屍，由於屍體掩埋地出現異味，其母親遺體於3月30日才被發現；曾某某心理素質非常強，在警察尋找兇手時，曾某某還在看熱鬧，很平靜，「她誤導工作人員到河裡去找，後來警察在村子的臍橙園旁邊找到了母親遺體」。

「媽媽不見了好幾天，查了監控說她出去了沒有回來，當時我大腦一片空白。後來警察抓曾某某的時候，她還發毒誓說冤枉，直到翻出監控才認罪」，毛女士表示，在庭審時被告人曾某某一直惡言相向。

相關報導上了微博熱搜，不少網友感嘆：「是個狠人，70多歲了還得整嘎一個」，「都快入土了還看不透」，「執念啊，心心念念的柴火？」，「覺得悲哀」，「農村老人生活艱辛，為把柴火能拚命」。

據海報新聞，刑法規定，年滿75周歲的老年人故意犯罪，可根據情節從輕或減輕處罰。而本案中的犯罪嫌疑人今年74歲，尚未達到這一年齡界限。而即便是75歲以上的老年人，如果實施的是故意殺人等嚴重暴力犯罪，法律依然會依法嚴懲，並不會因為年齡而免除刑事責任。 

高朋（南京）律師事務所律師陳凱則認為，若審判時年滿75周歲，且不是以特別殘忍的手段致人死亡，大概率判不了死刑。

暴力犯罪 微博

上一則

只是想弘揚文化？ 港婦占地建毛澤東館被拆

下一則

全球招聘…科大擬70億辦醫學院 6教授到任、36學者簽意向

延伸閱讀

華女邊境被抓 哭訴鋌而走險為「養活兒子、病重母親」

華女邊境被抓 哭訴鋌而走險為「養活兒子、病重母親」
闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部

闖ICE拘留設施被控罪 蘭德拒和解 迫聯邦公開設施內部
孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓

孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓
AI熱再添新柴火 Anthropic將砸500億美元自建資料中心

AI熱再添新柴火 Anthropic將砸500億美元自建資料中心

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據