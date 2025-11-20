我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

24歲男砍殺女友 無視她呼救還直播 法官一理由只判死緩

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
邱某某與袁某某的聊天紀錄截圖。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
邱某某與袁某某的聊天紀錄截圖。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

24歲男子邱某某因20歲女友袁某某堅持分手，在吸食含依托咪酯成分電子菸後，持西瓜刀連續砍向袁某某頭、頸、手肘等部位，多處傷口深可見骨，而邱某某不僅在倒地的袁某某請求他撥打120時無視，還打視頻電話向其表叔和袁母展示血腥的殺人現場，放任袁某某大量出血死亡，接著自己割頸、割腕稱「等死」卻沒死。法官認定兩人是「感情糾紛引發」且邱某某有坦白情節，判邱某某死緩，袁母無法接受，已向高院申請啟動審判監督程序。

據中國新聞周刊報導，袁某某與邱某某自2019年開始交往。判決書記載， 2023年7月28日22時許，兩人在邱某某出租屋內吸食含依托咪酯成分的電子菸後，得知袁某某堅持分手，邱某某持西瓜刀連續砍向其頭部、頸部、手肘等部位，直至袁某某倒在血泊中。倒地後的袁某某請求他撥打120，邱某某沒有回應，只是蹲下查看袁某某的眼睛，發現袁某某的眼睛還在動，還有呼吸和心跳。

22時07分，邱某某致電其表叔劉某，稱「把袁某某殺了，我也要自殺了」，並提出打微信視頻，接通後調轉鏡頭展示現場，隨後割頸、割腕自傷，走上天台「等死」。

劉某與女友彭某隨即趕往現場，彭某於22時11分撥打120，袁某某現場搶救無效當場死亡，後經鑑定是創傷性休克死亡；邱某某經救治後於2023年8月5日出院被警方帶回調查。

一審法院認為，邱某某僅因袁某某不願再與其繼續交往，遂產生殺人想法；且其處於此前尋釁滋事罪的緩刑考驗期內，吸食含依托咪酯成分的電子菸後持刀肆意砍殺，主觀惡性深、作案手段殘忍，應當依法嚴懲，故判處死刑

邱某某不服上訴，他辯稱其殺人是吸食電子菸後產生幻覺所致，而非分手引發。四川省檢察院建議駁回上訴。二審法院認為案件屬於「感情糾紛」，邱某某歸案後坦白，雖手段殘忍但可不判處死刑立即執行，且考量婚戀糾紛引發案件慎用死刑，改判死刑緩期兩年執行並限制減刑。

袁某某的母親張女士表示，案發前女兒和邱某某已分手，案發當晚，她收到地面滿是血跡的視頻，「整個人都崩潰了」；看到屍檢報告後，她更確信邱某某「下手極狠」，「我女兒手腕骨頭都露出來了，可見邱某某用了多大的力氣，還砍到脖子，留下10多公分的傷口，說明他就沒想讓我女兒活下來」；且邱某某是在醫院救治後被警方帶走調查，供述罪行後又翻供，「不應被認定為坦白」，又是緩刑期再犯、主觀惡性強，應判死刑立即執行，「這樣才對得起我女兒的慘死」。

張女士已向四川省高院申請啟動審判監督程序。

死刑 電子菸 高院

上一則

「就想白嫖」 上海男10天找5女陪玩 竟拿練功券支付

下一則

央視談「外交官插兜」送客：天冷不便握手 日：大內宣

延伸閱讀

和風吐司披薩 日男征服義裔女友胃 她秒忘正統狂讚好吃

和風吐司披薩 日男征服義裔女友胃 她秒忘正統狂讚好吃
全紅嬋首開直播 1小時收入4萬多元 全捐給鄉村兒童

全紅嬋首開直播 1小時收入4萬多元 全捐給鄉村兒童
捲謝侑芯命案 黃明志獲保釋 女友全程守候

捲謝侑芯命案 黃明志獲保釋 女友全程守候
全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關

全美今年執行41起死刑 年前還有6件 次數之多與黨派政治壓力有關

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據