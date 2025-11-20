24歲男砍殺女友 無視她呼救還直播 法官一理由只判死緩

邱某某與袁某某的聊天紀錄截圖。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

24歲男子邱某某因20歲女友袁某某堅持分手，在吸食含依托咪酯成分電子菸 後，持西瓜刀連續砍向袁某某頭、頸、手肘等部位，多處傷口深可見骨，而邱某某不僅在倒地的袁某某請求他撥打120時無視，還打視頻電話向其表叔和袁母展示血腥的殺人現場，放任袁某某大量出血死亡，接著自己割頸、割腕稱「等死」卻沒死。法官認定兩人是「感情糾紛引發」且邱某某有坦白情節，判邱某某死緩，袁母無法接受，已向高院 申請啟動審判監督程序。

據中國新聞周刊報導，袁某某與邱某某自2019年開始交往。判決書記載， 2023年7月28日22時許，兩人在邱某某出租屋內吸食含依托咪酯成分的電子菸後，得知袁某某堅持分手，邱某某持西瓜刀連續砍向其頭部、頸部、手肘等部位，直至袁某某倒在血泊中。倒地後的袁某某請求他撥打120，邱某某沒有回應，只是蹲下查看袁某某的眼睛，發現袁某某的眼睛還在動，還有呼吸和心跳。

22時07分，邱某某致電其表叔劉某，稱「把袁某某殺了，我也要自殺了」，並提出打微信視頻，接通後調轉鏡頭展示現場，隨後割頸、割腕自傷，走上天台「等死」。

劉某與女友彭某隨即趕往現場，彭某於22時11分撥打120，袁某某現場搶救無效當場死亡，後經鑑定是創傷性休克死亡；邱某某經救治後於2023年8月5日出院被警方帶回調查。

一審法院認為，邱某某僅因袁某某不願再與其繼續交往，遂產生殺人想法；且其處於此前尋釁滋事罪的緩刑考驗期內，吸食含依托咪酯成分的電子菸後持刀肆意砍殺，主觀惡性深、作案手段殘忍，應當依法嚴懲，故判處死刑 。

邱某某不服上訴，他辯稱其殺人是吸食電子菸後產生幻覺所致，而非分手引發。四川省檢察院建議駁回上訴。二審法院認為案件屬於「感情糾紛」，邱某某歸案後坦白，雖手段殘忍但可不判處死刑立即執行，且考量婚戀糾紛引發案件慎用死刑，改判死刑緩期兩年執行並限制減刑。

袁某某的母親張女士表示，案發前女兒和邱某某已分手，案發當晚，她收到地面滿是血跡的視頻，「整個人都崩潰了」；看到屍檢報告後，她更確信邱某某「下手極狠」，「我女兒手腕骨頭都露出來了，可見邱某某用了多大的力氣，還砍到脖子，留下10多公分的傷口，說明他就沒想讓我女兒活下來」；且邱某某是在醫院救治後被警方帶走調查，供述罪行後又翻供，「不應被認定為坦白」，又是緩刑期再犯、主觀惡性強，應判死刑立即執行，「這樣才對得起我女兒的慘死」。

張女士已向四川省高院申請啟動審判監督程序。