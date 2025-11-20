我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

「就想白嫖」 上海男10天找5女陪玩 竟拿練功券支付

中國新聞組／北京20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子用練功券假扮夜場老闆，十天內騙五名女生陪玩。圖為練功券示意圖。（視頻截圖）
男子用練功券假扮夜場老闆，十天內騙五名女生陪玩。圖為練功券示意圖。（視頻截圖）

上海一名男子假扮仲介發布「高薪陪玩」訂單，在十天內詐騙五名女性，衣物、最新款手機全是由受騙女子埋單，原本答應支付的現金，其實只是一沓「練功券」，無非就是想白嫖。然而，一旦男子沒能及時找到下一個目標，就會立刻陷入窘境，露宿街頭睡在公園長椅上，等找到下個詐騙對象轉頭又出入高端場所。

瀟湘晨報報導，今年8月，浙江普陀警方接到劉倩（化名）報警，稱被自稱「夜場老闆」的男子陳某騙了。劉倩回憶，前一天她作為地陪，陪同陳某吃飯以及後續娛樂活動，陳某承諾以現金的形式給她3500元（人民幣，下同）的報酬。

第二天，陳某如約帶著一個黑塑料袋來到劉倩所居住的小區，並在她家展示裡面的5、6萬現金，隨後把錢壓在了床底下。

陳某提出願意繼續雇用劉倩，那沓現金用於報銷之後兩人的花費以及劉倩的報酬。之後劉倩打開袋子，才發現除了表面的幾張是人民幣，下面只是一沓「練功券」。

警方調查發現，陳某的行為並非個案。他頻繁出入高檔場所每次都有不同女性陪同，並為他埋單。而她們之所以甘願埋單，都是因為看到了那一沓「現金」。

陳某的「白嫖」手法可謂精心設計。先用小號在社交群裡假扮仲介發布「高薪陪玩」訂單；見面時展示練功券，以免露餡，上下會各放幾張真幣，然後將現金放置固定位置，承諾事後用這沓現金支付所有費用；再以仲介身分收取仲介費；最後在一天內完成騙局，找藉口消失。

但他的開銷並非始終有人埋單，一旦沒能及時找到下一個目標，漫漫長夜只能在公園裡的躺椅上待著，到了白天，她繼續物色下一個被害人。

截至目前，警方調查發現陳某已詐騙五名女性。據這五名被害人統計，花費的金額加上仲介費有近5萬。

陳某自稱就是想白嫖。（取材自瀟湘晨報 ）
陳某自稱就是想白嫖。（取材自瀟湘晨報 ）
受害女生交代事發經過。（取材自瀟湘晨報 ）
受害女生交代事發經過。（取材自瀟湘晨報 ）

詐騙

上一則

中90後男站上熊災第一線 在日本當獵人7年的收入曝光

下一則

24歲男砍殺女友 無視她呼救還直播 法官一理由只判死緩

延伸閱讀

中國二手車市激烈競爭 賓士等豪車10萬元人民幣起跳

中國二手車市激烈競爭 賓士等豪車10萬元人民幣起跳
上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒
中國車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車

中國車市有多捲？賓士、保時捷已成年輕人也開得起的國民車
搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據