「就想白嫖」 上海男10天找5女陪玩 竟拿練功券支付

男子用練功券假扮夜場老闆，十天內騙五名女生陪玩。圖為練功券示意圖。（視頻截圖）

上海一名男子假扮仲介發布「高薪陪玩」訂單，在十天內詐騙 五名女性，衣物、最新款手機全是由受騙女子埋單，原本答應支付的現金，其實只是一沓「練功券」，無非就是想白嫖。然而，一旦男子沒能及時找到下一個目標，就會立刻陷入窘境，露宿街頭睡在公園長椅上，等找到下個詐騙對象轉頭又出入高端場所。

瀟湘晨報報導，今年8月，浙江普陀警方接到劉倩（化名）報警，稱被自稱「夜場老闆」的男子陳某騙了。劉倩回憶，前一天她作為地陪，陪同陳某吃飯以及後續娛樂活動，陳某承諾以現金的形式給她3500元（人民幣，下同）的報酬。

第二天，陳某如約帶著一個黑塑料袋來到劉倩所居住的小區，並在她家展示裡面的5、6萬現金，隨後把錢壓在了床底下。

陳某提出願意繼續雇用劉倩，那沓現金用於報銷之後兩人的花費以及劉倩的報酬。之後劉倩打開袋子，才發現除了表面的幾張是人民幣，下面只是一沓「練功券」。

警方調查發現，陳某的行為並非個案。他頻繁出入高檔場所每次都有不同女性陪同，並為他埋單。而她們之所以甘願埋單，都是因為看到了那一沓「現金」。

陳某的「白嫖」手法可謂精心設計。先用小號在社交群裡假扮仲介發布「高薪陪玩」訂單；見面時展示練功券，以免露餡，上下會各放幾張真幣，然後將現金放置固定位置，承諾事後用這沓現金支付所有費用；再以仲介身分收取仲介費；最後在一天內完成騙局，找藉口消失。

但他的開銷並非始終有人埋單，一旦沒能及時找到下一個目標，漫漫長夜只能在公園裡的躺椅上待著，到了白天，她繼續物色下一個被害人。