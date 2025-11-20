我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

合肥女大生找人開鎖 半小時竟要4170元 還被逼拍視頻

中國新聞組／北京20日電
聶女士更換後的新門鎖。（取材自大皖新聞）
安徽合肥一名女大生在社交平台爆料稱，自己透過美團平台聯繫商家上門開鎖，短短半小時內，竟因多種名目支付總計4170元的費用。由於她獨自在外租房，且當時天色已晚，明知遭遇「天價開鎖」，但為確保人身安全，不得不支付全款。期間，開鎖師傅要求她配合錄製的視頻也成為推脫責任的證據。

大皖新聞報導，女大生聶女士租住在合肥市，日前下課回家發現鑰匙被落在屋內，便在美團平台搜索到開鎖商家。據聶女士描述，開鎖師傅到達現場先用卡片嘗試開門，隨後表示無法打開，稱其門鎖為C級鎖，需強行破拆，並稱需支付540元。

「我以為這是包括換零件在內的全部費用。」聶女士稱，因此在轉帳完成、師傅拆鎖開門後她便進屋收拾去了，可未曾料到師傅不久後又喊她出去，稱鎖的主體也被損壞需要更換，還要再付380元。

然而，安裝全部完成後，師傅又提出結算「公司部分費用」600元，以及其個人的「安裝費、強開費」等多項費用，合計1740元。聶女士表示，因獨自居住且天色已暗，出於安全考慮只能再次支付。

更讓她意外的是，師傅離開幾步後又折返，稱還需收取「上門費、技術費、夜間服務費」等共計900元。短短半小時內，聶女士共支付4170元。

聶女士還提到，付款後師傅要求她配合錄製一段視頻，證明她「知曉所有費用且無異議」。她表示，這段視頻如今竟成為對方推脫責任的證據。

事發後，聶女士通過平台投訴，但進展甚微。聶女士稱，目前經溝通商家只同意退還1000元，並表示可以更換一個更高價值的門鎖。

而更令聶女士憤怒的是，開鎖師傅不僅亂收費，而且還以次充好，「他說我的是C級鎖只能強拆，同時聲稱給我換的也是C級鎖，而在曝光此事後也有熱心的從業人員告知我，我的鎖是最普通的A級鎖，根本不用強拆，其次更換後的鎖也只是普通B級鎖。」

