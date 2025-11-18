上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海一樁「借名買房反要不回」的家庭糾紛，近期在社會上掀起波瀾。主角是年逾七旬的王姓退休 教授，曾任三甲醫院護理部主任，因向兒子與孫女借名買房，事後想要回房子卻被毀約，一氣之下將自己的兒孫告上法院。

都市快報報導，王教授和太太多年與兒子、兒媳住在同一社區，但兒夫妻倆常年爭吵，讓老人飽受精神折磨。2023年，他決定去上海奉賢買套房安度晚年，然而夫妻名下已持有三套房，無法再購，他便向兒子「借名買房」，還依兒子要求把小孫女的名字也寫上去，好讓兒媳開心。

奉賢套房從選房、簽約、付款到裝修，全程均由王教授夫婦出資操辦，兒子一家只負責「提供名字」。今年1月，兩老正式搬進奉賢新居。隨後兩人賣掉了名下的其他房產，重新具備購房資格，便依照當初約定，希望將奉賢房屋產權過戶回自己名下。王教授與兒子一同到公證處簽下「借名買房協議」，但等到辦理過戶時，因房產上有小孫女的名字，需要監護人簽字。到這一步，兒媳突然翻臉拒簽。

王教授4月將兒子、兒媳與小孫女一併告上奉賢區法院，要求將房產改回自己名下。不料一審法院判決竟認定王教授曾有「贈與意願」，理由是他曾在與大孫女的聊天中說過「住15、20年後再留給你爸和你妹」。法院據此推定，老人已將該房屋視為贈與。

這個判決讓兩老難以接受，也讓家庭關係迅速惡化。王教授的老伴認為自己根本沒同意「贈與」，且房屋本屬夫妻共同財產，一審竟未將她列入訴訟，更是無法理解，兩人因此激烈爭吵，甚至提過離婚。兒子與兒媳也因房產問題訴請離婚；而最讓老人心碎的，是大孫女竟在法庭上指證奶奶「索要房產」。

王教授隨後上訴至上海一中院。主審法官為調解爭端，提出折衷方案：將房屋50%產權登記到王教授名下，其餘50%給小孫女。老夫婦起初不同意，但後來出於疼愛晚輩，願意無償贈與小孫女5%產權，並表示將來若孩子懂事孝順，自會留下遺產。但這個讓步方案依舊被兒媳拒絕，二審調解因此陷入僵局。

案件之所以引發熱議，是因為「借名買房」、「老人財產被晚輩霸占」已非個例。專家提醒，一旦名義登記完成，法律上即可能視為已完成贈與；若要撤銷，也需符合民法典中「受贈人侵害權益、不履行贍養義務」等嚴格條件，證據還得充足，否則難以翻盤。