理念不同仍攜手 曼達尼留任蒂池續掌NYPD

紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見

父母、陪嫁金條存單都假的 湖北騙婚案開庭 女只認1罪

中國新聞組／北京18日電
申某某與尹某某舉辦婚禮，事後才發現有關新娘的一切事情都是假的。（取材自上游新聞）
申某某與尹某某舉辦婚禮，事後才發現有關新娘的一切事情都是假的。（取材自上游新聞）

湖北隨州一名小伙申男2024年與女友尹某某「奉子成婚」，女方把14.8萬元（人民幣，下同，約2萬美元）彩禮及禮金帶回娘家，後將一張46萬元存單及一塊100克金條交給男方作為陪嫁。但婚後申男發現女方騙婚，從女方姓名、年齡、來參加婚禮的父親、懷孕、存單到金條統統都是假的。尹女被控重婚、詐騙罪，案件17日下午在湖北省隨州市曾都區人民法院開庭審理，尹女只認重婚，不認詐騙罪，法院當庭未宣判。

綜合紅星新聞、上游新聞報導，申男表示，他2022年在網路平台當主播時與尹女相識，之後線下見面，建立戀愛關係。根據起訴書，2022年9月，尹女虛構自己懷孕，並購買一張假的懷孕B超單以騙取申男信任，之後謊稱自己父親為高官、家境優渥。2023年1月，尹女告知申男自己已流產，此後二人繼續保持戀愛關係。

2023年5月，尹女安排演員王某某扮演自己的父親與申男父母見面，之後兩人開始論及婚嫁，卻一度鬧分手。2024年1月，尹女再向申男出示自己購買的虛假懷孕B超單，並找情感博主扮演自己的哥哥，出面調解兩人感情；之後還找了演員扮演自己的母親與男方見面。

2024年5月，兩人在申男老家「奉子成婚」，女方「父親」還出席了酒席。在舉辦婚禮後，尹女稱自己曾因開整容醫院犯過事，目前無法領證，但其父親已經疏通關係，在青島能夠領證，以騙取申男信任。之後尹女提出回門，要求將14.8萬元彩禮及禮金帶回青島，並將106400元存入自己的銀行卡內。

申男說，2024年5月中旬，他和尹女來到青島，住進一棟別墅，尹女說別墅是她家的。申男一直希望盡快見到老丈人和丈母娘，但尹女說，因家庭矛盾，暫時不方便見。在別墅住了幾天後，尹女給了他一張46萬元的「中國銀行存款單」、一根100克的「金條」、一輛奔馳轎車的鑰匙。申男說：「女方陪嫁了這麼多東西，我把沒見到丈母娘的疑慮打消了。」

假金條和假存款單。（取材自上游新聞）
假金條和假存款單。（取材自上游新聞）

兩人回到隨州後沒幾天，尹女發脾氣鬧著要回青島，申男同意尹女回去，前提是退還148000元的彩禮。這時，「丈母娘」打來電話，讓尹女帶著彩禮回去，車子、存款單、金條留作抵押。「丈母娘」掛斷電話不久，尹女趁他不注意離開了隨州。

一系列蹊蹺的操作，讓申男生疑。他透過車牌號找到了車主，發現車子是尹女租的；他把金條拿到當鋪，工作人員拿著金條往牆上一刮，裡面露出了白色；他諮詢「46萬元存款單」所在銀行，工作人員稱，存款單上的印章與該行公章不符，是他人偽造。等到申男報警後，他才知道尹女此前給他看的多張不同醫院出具的懷孕檢查報告，以及戶口簿、名字都是假的，辦酒席時尹女是已婚狀態，實際年齡還大他9歲。

尹女之後因涉嫌重婚、詐騙罪被刑事拘留，案件由隨州市公安局曾都區分局偵查終結，向隨州市曾都區人民檢察院移送起訴。檢方認為，尹女有配偶而與他人舉行婚禮，以夫妻名義共同生活，且以非法占有為目的，虛構自己家境優渥、能夠陪嫁大量財產及懷孕的事實，騙取被害人錢財，數額巨大，應當以重婚罪和詐騙罪追究其刑事責任。

尹女被控重婚罪、詐騙罪一案於17日下午開庭審理。當庭未宣判。申男說，「她只認重婚罪，不認詐騙罪。她不願意賠償，也（稱）不需要諒解。」申男的代理律師表示，「女方還偽造了身份證、戶口本，但檢方只指控了重婚、詐騙罪，我們認為遺漏了偽造國家機關證件罪。」

紐約布碌崙華男在兩州詐騙老嫗遭通緝

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

中國黃金消費下滑 Q3減7.9% 人行連續11月增持

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

