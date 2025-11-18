我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？中方「小事化大」有2盤算

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

10件毛衣貨不對板 女從巴黎飛浙江維權「就為一口氣」

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李女士表示收到的衣服嚴重縮水。（取材自經視直播）
李女士表示收到的衣服嚴重縮水。（取材自經視直播）

賣東西遇到貨不對板，你會怎麼維權？近日一名長年旅居法國的李女士，因為訂購的毛衣和實際收到的商品落差太大，專程從巴黎飛回浙江嘉興向服裝檔口討要說法。這趟「千里維權」引發網友熱烈討論，有人支持李女士的維權行為，認為對不誠信的商家應該嚴厲打擊，但也有人認為加上來回的機票錢和耽誤的時間，並不划算；對此，李女士強調，「不是錢的事，就為一口氣」。

瀟湘晨報報導，李女士在法國經營服裝店，今年8月赴嘉興進貨時，在該檔口試穿了一款標註「均碼、適合120斤（約60公斤）以下女士」 的羊絨毛衣，因款式和上身效果滿意，她當場訂購了10件，每件單價是182元（人民幣，下同，約25美元）。

李女士回憶，當時與檔口約定按試穿樣衣標準發貨，隨後便返回法國等待收貨。沒想到收到貨時，她發現毛衣領口緊到正常人無法套入，「完全不符合銷售標準」。

為了維權，李女士花費1000多元聘人將貨物帶回中國，再利用快遞寄回檔口要求換貨。檔口老闆娘隨後補發了10件毛衣，可當新貨再次抵達時，毛衣領口雖變大了，衣服整體尺寸卻大幅縮水。

體重約120斤的李女士說，第二次收到的毛衣嚴重縮水，「尺寸特別小，像小孩子穿的一樣，尤其袖口特別緊，肩做得也不對」。她再次聯繫檔口，但對方拒不承認，還說她無理取鬧，拒絕處理。

李女士表示收到的衣服嚴重縮水。（取材自經視直播）
李女士表示收到的衣服嚴重縮水。（取材自經視直播）
李女士對比兩件衣服。（取材自經視直播）
李女士對比兩件衣服。（取材自經視直播）

為了討回公道，李女士決定回國維權。在與老闆當面對質時，對方態度強硬，直言 「愛報警報警，甚至可以直接去法院起訴」。

李女士找出當初試穿的樣衣與收到的貨物對比，肉眼可見後者尺寸明顯偏小一圈。此前檔口老闆娘在溝通中曾解釋 「樣衣掛了幾個月被拉長」，但李女士認為這只是藉口。

市場管理人員接到反饋後迅速介入協調，李女士明確表態，若協商無果將通過法律途徑維權：「到現在已經不是錢的事情了，就為一口氣。」

據了解，經過調解，檔口已重新更換10件尺寸合格的羊絨毛衣，李女士對該處理結果表示滿意。

上一則

緊張升溫…日急派高官赴中滅火 北京直言：G20李強不會高市

延伸閱讀

浙江公廁被打女子又確診白血病 網籌醫藥費卻被封號？

浙江公廁被打女子又確診白血病 網籌醫藥費卻被封號？
「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢

「蜜蜂多到門都進不去」 浙江民宅廚房挖出20斤蜂巢
潑墨畫家陳菊美 3度入選巴黎秋季沙龍展

潑墨畫家陳菊美 3度入選巴黎秋季沙龍展
去年獲麥克阿瑟天才獎 華裔身障維權者王美華51歲離世

去年獲麥克阿瑟天才獎 華裔身障維權者王美華51歲離世

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06
楊先生花錢相親六次未成，要求退費。（取材自@都市接到辦）

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

2025-11-11 07:30
西班牙國王訪華，陪同出行的王后雷蒂西亞成為媒體追焦中心。圖為兩人抵達成都機場。（視頻截圖）

高顏值王室訪中 西班牙王后氣場炸裂 全身黑衣透露訊息

2025-11-11 01:28

超人氣

更多 >
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費