10件毛衣貨不對板 女從巴黎飛浙江維權「就為一口氣」

賣東西遇到貨不對板，你會怎麼維權？近日一名長年旅居法國的李女士，因為訂購的毛衣和實際收到的商品落差太大，專程從巴黎飛回浙江嘉興向服裝檔口討要說法。這趟「千里維權」引發網友熱烈討論，有人支持李女士的維權行為，認為對不誠信的商家應該嚴厲打擊，但也有人認為加上來回的機票錢和耽誤的時間，並不划算；對此，李女士強調，「不是錢的事，就為一口氣」。

瀟湘晨報報導，李女士在法國經營服裝店，今年8月赴嘉興進貨時，在該檔口試穿了一款標註「均碼、適合120斤（約60公斤）以下女士」 的羊絨毛衣，因款式和上身效果滿意，她當場訂購了10件，每件單價是182元（人民幣，下同，約25美元）。

李女士回憶，當時與檔口約定按試穿樣衣標準發貨，隨後便返回法國等待收貨。沒想到收到貨時，她發現毛衣領口緊到正常人無法套入，「完全不符合銷售標準」。

為了維權，李女士花費1000多元聘人將貨物帶回中國，再利用快遞寄回檔口要求換貨。檔口老闆娘隨後補發了10件毛衣，可當新貨再次抵達時，毛衣領口雖變大了，衣服整體尺寸卻大幅縮水。

體重約120斤的李女士說，第二次收到的毛衣嚴重縮水，「尺寸特別小，像小孩子穿的一樣，尤其袖口特別緊，肩做得也不對」。她再次聯繫檔口，但對方拒不承認，還說她無理取鬧，拒絕處理。 李女士表示收到的衣服嚴重縮水。（取材自經視直播） 李女士對比兩件衣服。（取材自經視直播）

為了討回公道，李女士決定回國維權。在與老闆當面對質時，對方態度強硬，直言 「愛報警報警，甚至可以直接去法院起訴」。

李女士找出當初試穿的樣衣與收到的貨物對比，肉眼可見後者尺寸明顯偏小一圈。此前檔口老闆娘在溝通中曾解釋 「樣衣掛了幾個月被拉長」，但李女士認為這只是藉口。

市場管理人員接到反饋後迅速介入協調，李女士明確表態，若協商無果將通過法律途徑維權：「到現在已經不是錢的事情了，就為一口氣。」

據了解，經過調解，檔口已重新更換10件尺寸合格的羊絨毛衣，李女士對該處理結果表示滿意。