男子彩票中獎 太興奮發群裡分享 竟被鄰居冒領

王先生在小區業主微信群中分享自己中獎的彩票。（取材自微信）

內蒙古王先生近日中了彩票，因為太興奮，就將中獎彩票拍照後，發布到小區業主微信 群中分享，群內鄰居趙某看到照片後，迅速將圖片轉發給該彩票站老闆，謊稱自己是中獎者，且身處外地，要求通過微信轉帳兌獎，在開獎當天就順利領到了獎金，王先生直到第二天領獎時才發現彩票被冒領。

據大象新聞引述「平安青城」微信公眾號報導，11月12日，王先生急匆匆來到呼和浩特土默特左旗公安局金浩派出所報警，稱自己前一日核對彩票時發現中獎，翌日持實體彩票到彩票站兌獎時，卻被告知獎金已被他人領取。

民警立即將報警人王先生及彩票站老闆帶回所內調查，經詢問得知，11月11日晚，王先生確認彩票中獎後欣喜不已，隨即拍下中獎彩票照片，發布到小區業主微信群中分享，群內居民趙某看到照片後，迅速將圖片轉發給該彩票站老闆，謊稱自己是中獎者，且身處外地，要求通過微信轉帳兌獎。

由於中獎金額不大，且趙某是彩票站長期老顧客，老闆簡單核實後，便通過微信將獎金轉給了趙某。直至王先生持實體彩票到店兌獎，老闆才發現弄錯了。

查明事情原委後，民警聯繫到當事人趙某，向其宣講相關法律規定並進行說服教育。趙某意識到自身行為的錯誤，當即通過微信將冒領的獎金原路退回至彩票站，在民警協調下，王先生對趙某的行為表示諒解，順利兌換到屬於自己的獎金。