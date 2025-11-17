我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

男子彩票中獎 太興奮發群裡分享 竟被鄰居冒領

中國新聞組／北京17日電
王先生在小區業主微信群中分享自己中獎的彩票。（取材自微信）
王先生在小區業主微信群中分享自己中獎的彩票。（取材自微信）

內蒙古王先生近日中了彩票，因為太興奮，就將中獎彩票拍照後，發布到小區業主微信群中分享，群內鄰居趙某看到照片後，迅速將圖片轉發給該彩票站老闆，謊稱自己是中獎者，且身處外地，要求通過微信轉帳兌獎，在開獎當天就順利領到了獎金，王先生直到第二天領獎時才發現彩票被冒領。

據大象新聞引述「平安青城」微信公眾號報導，11月12日，王先生急匆匆來到呼和浩特土默特左旗公安局金浩派出所報警，稱自己前一日核對彩票時發現中獎，翌日持實體彩票到彩票站兌獎時，卻被告知獎金已被他人領取。

民警立即將報警人王先生及彩票站老闆帶回所內調查，經詢問得知，11月11日晚，王先生確認彩票中獎後欣喜不已，隨即拍下中獎彩票照片，發布到小區業主微信群中分享，群內居民趙某看到照片後，迅速將圖片轉發給該彩票站老闆，謊稱自己是中獎者，且身處外地，要求通過微信轉帳兌獎。

由於中獎金額不大，且趙某是彩票站長期老顧客，老闆簡單核實後，便通過微信將獎金轉給了趙某。直至王先生持實體彩票到店兌獎，老闆才發現弄錯了。

查明事情原委後，民警聯繫到當事人趙某，向其宣講相關法律規定並進行說服教育。趙某意識到自身行為的錯誤，當即通過微信將冒領的獎金原路退回至彩票站，在民警協調下，王先生對趙某的行為表示諒解，順利兌換到屬於自己的獎金。

微信

上一則

德財長訪中「直接對話」 重點是貿易和俄烏戰

下一則

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

延伸閱讀

超級樂透1400萬元大獎 在聖荷西開出

超級樂透1400萬元大獎 在聖荷西開出
超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出
買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人

買家網購貂皮大衣「水洗後退貨」商家怒持大喇叭小區尋人
還留著她的微信分享日常…喪母6年 胡歌稱走不出傷痛

還留著她的微信分享日常…喪母6年 胡歌稱走不出傷痛

熱門新聞

一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
馬德本坐在一樓入戶的沙發凳上。(取材自橙柿互動·都市快報)

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

2025-11-13 06:30
中國駐大阪總領事薛劍。（新華社）

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

2025-11-09 11:48
11月14日，載著神舟20號航天員乘組的神舟21號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是航天員陳冬安全順利出艙。（新華社）

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

2025-11-14 05:06

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉