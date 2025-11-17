「羊毛黨」用AI假圖騙「僅退款」 有人退30次獲利2000元

以AI做出杯子裂紋。（取材自藍鯨新聞）

中國網購市場競爭激烈，不少電商 平台推出「僅退款」服務，消費者不必退貨即可針對有瑕疵商品要求退款，但這項服務近年被愈來愈多人拿來「薅羊毛」，近期還出現部分買家利用AI 製作假圖申請「僅退款」，讓商家損失不貲 ，紛紛在網上吐槽。據了解，AI已淪為「羊毛黨」白嫖的新工具，甚至助長了「僅退款」灰色產業壯大，付288元（人民幣，下同）「學費」就能學習竅門，有人累計獲利達2000元。不少網友批評這些人真是「窮瘋了」。

「有顧客聲稱收到的連衣裙領口有嚴重脫線，並附上了一張圖片，但脫線處光線角度與整件衣服的光影明顯不符，且邊緣存在典型AI生成痕跡，明顯造假還要堅持僅退款，實在讓人難以接受」，據藍鯨新聞報導，這是某服裝店的電商客服瑤瑤經歷的情況。

另一名商家也稱，有顧客要求僅退款，但發來的圖「一看就是AI生成的，客人還不承認，我讓她換個角度拍視頻她也不願意，更有些人連水印都沒處理乾淨就發過來了」。

AI將新鮮藍莓P成了變質藍莓。（取材自藍鯨新聞）

這樣的情況並非個例。如今，從服裝到美妝、鞋襪、植物、生鮮果蔬，利用AI假圖發起「僅退款」的情況遍布各大類目。例如把新鮮水果P成發霉的，把鞋襪衣物P成破洞的，把化妝品P成損壞等等。據多家電商客服稱，當前部分消費者熟練使用AI工具，在相關教程指導下，僅需輸入簡單指令便能快速生成一張帶瑕疵商品圖片，若指令足夠細致，生成的圖片仿真度極高，幾乎難以辨識。

據稱，最近半年來，AI正淪為「羊毛黨」白嫖的新工具。這些行為多針對百元以內的商品，利用其小額、高頻的特點，讓商家不僅頻繁承受經濟損失，更因單筆金額較小而陷入維權成本高於損失金額的窘境。

調查發現，在AI製作假圖下，圍繞「僅退款」已衍生出更為系統的灰色產業。一個教學該「技術」的「師傅」稱，支付288元學費即可傳授「僅退款」竅門，並宣稱一個帳號約可成功退款30次，他還展示了學員「累計獲利2000元」的成果。

陜西省法學會民法學研究會副會長、陜西眾致律師事務所高級合夥人劉東晨指出，消費者使用AI圖像造假，以產品質量有問題向商家申請退款的行為，已涉嫌構成詐騙，絕非「鑽漏洞」那麼簡單，可能受到治安處罰或刑事追責，或可能構成民事、行政以及刑事多個領域的違法。

對此，網友們評論：「真是窮瘋了」 ，「犯罪沒成本就是鼓勵犯罪」，「國人這麼聰明不得諾貝爾獎 都是虧啊」，「文明還沒達到一定程度」，「這種鑽空子的行為該嚴懲」，「現在的人真的毫無底線」，「這『聰明才智』用錯地方了」。