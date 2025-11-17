我的頻道

曼達尼會市警總局長 未給予留任承諾

2025年全球軍力排行揭曉 美奪冠 俄中緊追 台灣也入榜

浙江公廁被打女子又確診白血病 網籌醫藥費卻被封號？

中國新聞組／北京17日電
躺在醫院的徐某。（取材自紅星新聞）
曾牽動無數網友的「浙江公廁毆打案」的受害女子徐某，近日被確診急性淋巴細胞白血病，急需骨髓移植，預估前期費用達四、五十萬元（人民幣，下同），但她的家庭已無力承擔醫療費用，徐某向網友發起求助，卻被質疑她籌款卻用蘋果手機。徐某澄清稱用的是好多年前買的iPhone 14，她是真的走投無路了，「我真的不想死」。最新進展是，她又因違規自行發布籌款信息，平台帳號已被封禁。

據極目新聞報導，2022年，19歲的徐某在公共廁所被陌生男子俞某尾隨並持續毆打20多分鐘，導致她頭部、眼部、舌頭多處嚴重受傷，牙齒脫落甚至嵌入肺部，經歷多次搶救和手術才撿回一命。施暴者已被依法逮捕，但徐某留下終身後遺症：頻繁暈厥、持續性頭痛、視力受損及外力性斜視，至今未完全康復。

更令人揪心的是，徐某的家庭在歷經多次手術後，已耗盡積蓄，無力承擔她之後的醫療費用，父親因肝硬化喪失勞動能力，母親患病難就業，弟弟尚在讀初中，家中無房無存款。如今又確診白血病，骨髓配型仍在推進，但巨額費用成生命枷鎖，徐某在網上發文含淚求助：「我真的不想死，多活一天也行……」。

徐某此前的生活照。（取材自紅星新聞）
徐某發文一出隨即上微博熱搜，截至11月17日中午已有近億閱讀量，相關話題評論區有不少網友表示想捐款，並對她的遭遇感到同情，稱她是「苦命人」；也有網友問怎麼沒要求施暴者賠錢，還有網友發現徐某發文時用的是蘋果手機，質疑付不出醫藥費卻買得起蘋果手機。

11月16日，徐某對網路質疑和籌款情況作出回應稱，她使用的手機是好多年前買的「蘋果14」，當時買來是5000多元，現在只值1000多元；「我不是要求每一個人都給我捐款，只是真的走投無路了，想尋求愛心人士的幫助，醫生說有六、七成的把握可以活下來」。

徐某還曬出自己社交帳號異常的截圖，表示因為發布籌款信息被平台處理。

據大河報報報導， 平台規定，涉及違法犯罪內容、低俗色情內容、虛假宣傳、不文明言行、違規操作失誤、帳號行為異常和其他等違規行為進行處置，目前白血病女孩帳號因籌款已被封禁。目前永康市婦聯表示會幫忙協調醫療救助資源。

