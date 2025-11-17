不只侵占、受賄…釋永信遭官方批捕 恐涉嚴重刑事犯罪

我的頻道

記者賴錦宏／綜合報導
河南嵩山少林寺前住持釋永信被官宣接受調查近兩個月後，被官方正式批捕。央視新聞報導，釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定河南市新鄉市公安機關立案偵查，日前新鄉市檢察院以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。

少林寺管理處今年7月發布通報，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金、寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。

釋永信被官宣接受調查近兩個月後，深圳新聞網9月引述「相關渠道」稱，公安部門全力偵查釋永信的兩起刑事案件及多名私生子女，與他關係密切的多名河南當地人士已被帶走協助調查。

釋永信被查後，中國佛協8月19日發文稱，釋永信給少林寺的管理和佛教領域正常秩序製造了混亂，對佛教健康傳承造成了障礙，給全國佛教界抹了黑。

新加坡聯合早報曾報導，從中國官方的通報看，釋永信除涉經濟犯罪、腐敗和個人作風問題，還有「更嚴重的刑事犯罪」。

據公開資料，釋永信俗名劉應成，曾任少林寺住持、河南省佛教協會會長。其任住持期間將少林寺商業化，成立少林寺武僧團、少林實業發展公司、少林影視公司等，引起爭議。

另據外電報導，釋永信於今年2月訪問梵蒂岡與時任教宗方濟各會面，返中後即被限制出境；同年5月鄭州市和登封市宗教局、統戰部派員進駐少林寺調查。

釋永信 少林寺 河南

