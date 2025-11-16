遼寧副所長掃黃收5萬私放賣淫女 法院的判決讓網友怒了

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
盤山縣人民法院。（取材自小紅書）
遼寧省盤錦市一名姜姓男子，在擔任派出所副所長時，某次帶隊掃黃，抓獲1名賣淫女馬某和1名組織者韓某。姜某在明知對方犯罪行為的情況下，收受給予的韓某給予的5萬元（人民幣，下同，約7086美元）後，將兩人釋放。盤錦市盤山縣人民法院近日針對姜某的徇私枉法罪做出判決，一審處有期徒刑6個月，緩刑1年，網友砲轟「判太輕」。

濟寧新聞網報導，一審判決書披露，姜某曾任盤錦市興隆台某分局刑事犯罪案件偵查大隊副大隊長，2023年5月11日任該分局某派出所副所長。去年8月2日，他因涉嫌犯徇私枉法罪，被指定居所監視居住，後被取保候審。

經審理查明，2023年8月18日，派出所輔警趙某在涉黃群發現有人在賓館從事賣淫活動，立即向時任派出所副所長的姜某匯報。隨後，姜某帶領民警劉某、輔警趙某等到該賓館，當場將韓某、馬某抓獲。在抓獲現場，姜某檢查了韓某的手機，確認韓某是「組織者」、馬某是「賣淫者」。姜某明知韓某的犯罪事實，卻在收受韓某給予的5萬元後，將韓某、馬某二人釋放，且未對韓某進行調查核實，未開展立案、偵查活動。

法院認為，姜某身為司法工作人員，卻故意包庇犯罪行為人，行為已構成徇私枉法罪。姜某如實供述犯罪事實，且自願認罪認罰，依法可對其從輕處罰；積極退繳贓款，可對其酌情從輕處罰。鑒於姜某犯罪情節較輕，有悔罪表現，且姜某所在地的司法機關已對其作出審前調查評估，建議對其適用非監禁刑，對其宣告緩刑不會對社區造成重大不良影響，故決定對姜某適用緩刑。

網友對此案件紛紛表示看法，有人認為姜某知法犯法，應該從重處罰，「就算態度好，也只能減輕一部分處罰，這個處罰有點低」、「這百分百不是第一次的貪婪」，還有人嘲諷「輕罰官、重罰民一點也沒錯」。

另據判決書披露的刑事判決書等，韓某在2022年4月就因犯容留、介紹賣淫罪，被興隆台區人民法院判處有期徒刑1年5個月，後於2023年5月30日釋放。今年6月，韓某因犯組織賣淫罪，被興隆台區人民法院判處有期徒刑5年6個月。今年9月，盤錦市中院維持對韓某的判決，認定韓某在2023年7月21日至2024年3月期間有組織賣淫的事實，其中還認定馬某自2023年8月開始賣淫。

一梯一戶房型划算？ 福州博主爆改電梯廳變私人影院

