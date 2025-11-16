動物園詐財? 女認養黑龍江東北虎 續費才知牠死亡數月

「小獨苗」兩歲左右照片。(取材自封面新聞／受訪者供圖)

李女士在黑龍江東北虎林園認養了一隻名叫「小獨苗」的東北虎，並連續兩年繳納認養費，但期間一直未得到園區主動反饋老虎近況。在第三年準備繼續認養時，卻被告知「小獨苗」早在兩個月前就離世了。她多次追問，園區才回覆稱，是心衰影響其他臟器功能導致死亡。李女士質疑，園方可能存在餵養過失，並違規隱瞞。不少網友也表示，動物園涉嫌詐財，應該把錢還給人家，並追究欺瞞責任。

封面新聞報導， 「目前已經沒開放認養東北虎了。」一名自稱是負責認養的工作人員說，對於「小獨苗」的情況，他則表示，不方便接受採訪。

據報導，「我是在黑龍江東北虎林園官方直播間看到『小獨苗』的，第一眼看到它覺得非常可愛，非常喜歡。」李女士14日說，2023年9月27日，向園區進行認養申請，並繳納了588元人民幣(約82美元)的一年認養費。

她說，這個認養是聯合認養，有588元/年和1688元/年兩個檔位。兩個檔位有不同的權益，包括認養證書、專屬認養身分證、隨機紀念品，以及每年2次（588元/年）或6次（1688元/年）的免費入園機會。而1688元的檔位權益，還有認養人和認養虎的專屬認養牌在園區內展示。

「認養規則中，園區承諾向認養者報告虎的各種信息，認養時工作人員也承諾會定期反饋老虎的生活近況。」李女士說，2024年9月繼續認養了「小獨苗」，並將認養費提高到1688元，「認養的兩年間，園區從未主動告訴過我『小獨苗』的近況。我曾多次跟負責認養對接的工作人員溝通，希望園區能履行認養義務，定期同步認養虎的照片和生活近況，均沒有結果。僅有的兩張照片，還是在我強烈要求下要到的。」

今年9月底，李女士準備繼續認養「小獨苗」，工作人員卻告知認養通道已關閉。當她詢問原因時，對方卻表示不清楚。在李女士多次追問下，工作人員才告知她「小獨苗」早在兩個月前已經死亡，死因是多器官衰竭。

「知道『小獨苗』死了，我當時既震驚又生氣。」 她說，園區刻意向認養人隱瞞幼虎死訊兩個多月，或有違規操作存在。因此她向多方進行了投訴，試圖了解「小獨苗」的死因。

在李女士持續投訴後，10月15日，黑龍江東北虎林園在官方群發布公告稱，經過聯合調查組調查，「小獨苗」有既往病史，其死亡並非單一因素導致。2025年7月20日出現呼吸急促、鼻腔流血等症狀，最終認定是心衰影響其他臟器功能導致死亡。