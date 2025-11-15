一定很痛…廣東高中運動會 女學生被「弓箭射穿嘴唇」

廣東一中學運動會期間，一名女生（穿牛仔上衣者）在觀眾席被箭射中臉送醫。（取材自大風新聞）

廣東佛山某中學近日在校內運動會開幕式上安排的射箭表演發生意外，一名坐在觀眾席的女學生被表演用箭當場射中了臉部。網傳該名女學生被「弓箭射穿嘴唇」，校方否認，僅表示射箭者也是未成年人，「該名女學生經妥善救治已無大礙」。相關話題昨上了微博 熱搜，大批網友擔心女學生可能破相、毀容，質疑學校在運動會安排射箭表演，用的還是真箭頭，學校和肇事學生都應負法律責任。

據大風新聞報導，近日有網友報料稱，廣東省佛山市三水中學11月12日舉辦的校運會開幕式上，發生一起弓箭表演環節誤傷學生的事件，一名高三女生在活動中被弓箭射中面部，「弓箭射穿嘴唇」、「箭扎進顴骨下」，傷勢嚴重，

佛山市三水區人民醫院急診科工作人員表示，該名女生目前已由急診科轉至口腔科接受治療，關於具體傷情及住院信息，院方表示不便進一步透露。

三水中學一名工作人員則表示，事發時，女學生已當場送醫，並「已經得到及時救治，目前情況穩定，恢復良好」，涉事雙方均為未成年人，目前校方正在和家屬溝通後續處置。據稱有一名該校老師在被記者以電話詢問情況時，還突然笑著稱「好吧，就這樣了」就掛斷電話。

對於是否如網傳所說「弓箭射穿嘴唇」，校方工作人員予以否認，並強調「學生現已無大礙」。至於女學生是否已由急診科轉到口腔科，該工作人員稱「不知道女生是不是被轉到了口腔科」，並強調事件「已經得到妥善處理」。

相關話題昨衝上了微博熱搜，有自稱是現場學生的網友留言爆料稱，校方安排的射箭表演，參與表演者射擊時，固定靶命中率極低，20次僅中了2次，但校方仍繼續安排這些表演者進行移動靶表演，疑似在進行移動靶時，靶標被風吹往觀眾區，箭矢是「開刃」的，有殺傷力，直接射中一名高三女生的臉。

這名學生並稱，事發當時，「全場領導依舊坐著，就一個跑下來看咋回事」，還稱「啥防護措施都沒做，圍欄什麼都沒有」，現場就聽到該名被射中女學生一直在哭，「人家（女生）這輩子咋辦啊？」。

網友紛紛評論質疑校方和射箭者都應負責，呼籲官方介入調查：「瘋了吧，肇事者毀了別人的一生，要負法律責任的」，「臉部是就是別人的顏值，怎麼能這樣呢？」，「學校安排射箭欠妥當」，「這種箭力道很大，臉肯定一個洞，骨頭肯定傷到了」，「毀容啊，還女孩子，為什麼用真箭頭啊」，「唉還教育工作者，就這意識，這水平，這組織能力，實在讓人一言難盡」，「運動會玩這麼危險的運動項目嗎？」，「這事組織者學校得負主要責任吧」，「會不會是為報復故意射的？」。