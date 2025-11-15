貴州母稱懷胎6月女被騙柬埔寨 杭州29歲程序員身陷東南亞

我的頻道

中國新聞組╱即時報導
29歲程序員廖某疑身陷東南亞。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
29歲程序員廖某疑身陷東南亞。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

貴州的田女士近日表示，她的女兒被朋友以「工作」為由哄騙出境，從廣州出發前往柬埔寨金邊後失去自由，現在被索要20萬元贖金方可放人；田女士還說，女兒已懷孕六個多月，告訴家裡「已經堅持不下去了」，田女士急盼各界能夠幫忙解救女兒。

大象新聞報導，田女士說，今年3月，女兒在朋友的勸說下辦理護照，4月從廣州出發前往柬埔寨金邊。「去了以後我就一直聯繫不到她，只能她聯繫我。」10月初，田女士收到女兒消息，女兒稱控制她的團夥要求家裡支付16萬元贖金才能放人，沒多久，贖金金額又被增加至20萬元。

田女士表示，她隨後便去報案，但更讓她揪心的是，她還得知女兒已有六個多月身孕，至於女兒何時懷孕，她並不知情。田女士拿出近期收到的信息，其中照片裡女子的孕態已相當明顯；田女士女兒稱自己一直努力隱瞞懷孕的事，說若被發現就會被轉賣，並急切表示「實在堅持不下去了」。

據報導，田女士表示，家裡沒有錢，實在不行，就把房子賣掉，「但就怕給了錢人也回不來」。

另據極目新聞報導，一位網友發文表示，他的弟弟廖先生從10月11日開始和全家失聯，到了廣西，目前可能被騙至東南亞。經確認，廖先生戶籍地福建福鼎一派出所有接到報警。

發文網友稱，弟弟今年29歲，大學畢業後在杭州從事計算機、軟件相關工作。今年10月，家人從朋友處得知，弟弟已失業大半年左右，但從未和家裡提起。此外，弟弟和戀愛兩年的女友大約在三個月前分手了。哥哥回憶，10月6日，弟弟和家人通電話溝通一切正常。10月9日，弟弟與在杭州的朋友見過一面，當時弟弟的精神看起來不錯。

發文者表示，根據監控信息，弟弟從杭州出發，坐車前往廣西南寧，並於次日下午1點36分抵達防城港，此後行蹤成謎。他只背了一個斜挎包，沒有攜帶任何行李，不像是出遠門或者去工作的樣子。

家人查詢其身分證發現，他在10月8日和9日在南寧酒店有入住紀錄，哥哥推測他可能見了某些人。

10月13日，廖某和朋友進行最後一次微信聊天，10月22日晚上，家人通過廖某的好友給他發消息，弟弟答應給父母回電，但家人遲遲沒有接到電話。10月23日，家人通過另一位朋友以還錢的名義找弟弟，弟弟稱手機快沒電了，要求轉到一個陌生的支付寶帳號，家人懷疑與他們對話的已經不是本人了。

10月27日晚上，廖某的微信開始直接與朋友對話，微信向朋友索要2萬美元，然後疑似廖某本人回了幾個字，比如「三個人看著我」，但每次都是發完就立刻撤回。問他在哪，他回了一個「泰」字。廖某的朋友直接問，「你要怎麼樣才放過我朋友」，對方的態度很強硬，聲稱「不會放人」，最後，對方要求將1萬元人民幣轉到指定的支付寶帳戶。

10月27日，家人去了廖某杭州的出租屋，發現電腦還在，在電腦裡留下了一張紙條，大致內容是這段時間受挫的內心想法。紙條上還提到了姓「魏」的聯繫人，但沒有具體聯繫方式。

家人在杭州當地、廖某的戶籍地以及廣西防城港的派出所報了案，目前警方只能以人口失蹤進行備案，無法刑事立案。廖先生的戶籍地派出所則稱，目前暫無法判定其遭遇詐騙，還是外出旅行等其他情況。

家屬向社會各界和民間救援力量求助。如果有任何關於廖某的線索，希望能聯繫家屬。

