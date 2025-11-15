川男把妻鎖家裡直到懷孕 又為情婦砸死妻 庭上還撇嘴笑

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
柯某兵的照片。（取材自瀟湘晨報）
貴州一名李女士（化姓）近日向媒體透露，她的姊姊今年2月在四川涼山州會東縣遭丈夫柯某兵殺害。案發後，柯某兵曾試圖把命案包裝成「意外墜樓」。當地法院在本月對此案開庭審理，當庭未宣判，家屬表示唯一訴求是「死刑、立即執行」。

瀟湘晨報報導，李女說，姊姊今年35歲，與柯某兵於2012年左右結婚，育有兩名兒子。李女表示，姊姊與柯某兵是在廣東電子廠打工認識，柯某兵把姊姊騙回老家後，姊姊發現他家都是土房子，條件還不如自己家，於是想跑。案發後才聽同村人說，姊姊被騙去的頭兩年，都是被鎖在家裡的不讓跑，跑過一次被他們家抓回去了。後來姊姊有了身孕，於是才選擇留在這裡。

李女說，姊姊太愛孩子了，所以想和柯某兵好好過日子，她一直省吃儉用，衣服都沒見她買過，吃的也是殘湯泡飯，甚至有時連電燈都不捨得用。但柯某兵卻在2021年與工地認識的一名女子發生婚外情，還向情婦承諾會離婚。李女表示，但姊夫顧慮離婚需付補償金，竟向情婦提過「想個辦法把她（李女姊姊）解決掉」。

李女說，姊夫的情婦2025年初提出分手並遠走外地，姊夫認為是自己遲遲不離婚造成的，於是開始計畫謀殺姊姊。李女稱，2月21日，柯某兵打電話向情婦求復合，並在電話中反覆表明要「解決掉老婆」；情婦勸阻未果。

李女表示，2月23日，柯某兵回到老家，把仍在上班的姊姊叫回家，又替小兒子向學校請假。他把母子兩人接回後，以「屋頂漏水」為由讓姊姊上屋頂查看，再從背後將她推下。李女表示，姊姊墜樓後仍有生命跡象，但柯某兵未求救，反而先嘗試掐她脖子，再拿起一塊二三十公分長的水泥空心磚砸向她頭部，「砸了兩次」，最終致命。

案發後，柯某兵將凶器藏好，向家屬聲稱「妻子意外墜樓身亡」，並通知娘家人來辦後事。李女說，因柯某兵過去曾家暴過姊姊，家人懷疑事情不單純，立即報案。當晚娘家人抵達現場時，警方已介入調查。據當地村民口述，森林防火監控拍到柯某兵「推人」的過程，警方也在屋旁柴堆找到帶有人體組織殘留的水泥磚。

11月10日開庭時，公訴人宣讀了柯某兵及其情婦的相關供述。李女說，柯某兵不僅沒有悔意，還多次在庭上與審判長爭辯，「公訴人提到手段殘忍時，他還撇嘴笑」。柯某兵最後僅說「隨便法律怎麼判」，全程未向家屬道歉。

李女說，事發至今，柯某兵家屬未表達賠償或歉意。兩名孩子目前由柯某兵父母照顧。李女透露，姊姊的大兒子曾打電話告訴舅舅說他夢到媽媽，「媽媽的樣子很可憐，醒來後很害怕」。她表示，家人的訴求只有希望柯某兵被判死刑、並立刻執行，還姊姊一個公道。

