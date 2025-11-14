滬90後男模同時交往2富婆、詐千萬 46歲婦：他付出過真心

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
許知夏與韓星一見如故。（央視截圖）

夜店找真愛？近日，央視「一線」節目曝光了一起詐騙案件，涉及上海某夜店的銷售主管韓星，90後的他憑藉俊朗外形，先後與兩位富婆交往，並成功騙取了她們近千萬元（人民幣，下同）的財物。

央視報導指出，46歲的許知夏是一名建築項目承包商，積累了可觀的財富。她與比自己小近20歲的韓星在夜店相識，二人一見如故，迅速互留聯繫方式。盡管許知夏起初對年齡和職業差距有所顧慮，但很快便被韓星的外形和談吐吸引。

隨著交往的深入，許知夏對韓星產生了同情，覺得他生活拮据，經常沒什麼像樣的衣服穿，便經常為他提供生活上的支持，共同的戀愛花銷也大多由女方承擔，甚至與朋友借貸幫助他。

在交往一個月後，韓星以其母親生病為由向許知夏借錢，最終借到了不小的金額。後續，韓星把錢還給了她，這讓許知夏覺得，男友是守信譽的。

韓星也在後來以銀行卡凍結、涉嫌犯罪等理由向她借貸，令許知夏陷入深重的情感綁架，借款總額達到900萬元。盡管朋友們勸告她停止支持韓星，她卻依然聽不進去。

後期，韓星幾乎每天借款7、8萬元，為此，許知夏甚至萌生自殺的念頭，跟韓星交往的這段時間，許知夏幾乎掏空了多年積攢的積蓄，還背上了很多人情債，部分好友因催債無果，和她斷絕往來。

此外，韓星不僅向許知夏借款，還與另一名已婚的富婆陸小檸交往。陸小檸生活在新加坡，經常前往上海。在夜店中，韓星巧妙地向她借款，並假裝還債，最終從陸小檸那裡獲得了800多萬。更諷刺的是，韓星還給許知夏的「還款」，一部分就是從陸小檸這裡騙來的。

許知夏對兩人之間的互動有所察覺，但韓星稱陸小檸只是顧客，並維持著她的信任。不久，陸小檸發現韓星的各種借款理由與承諾不斷失約，決定報警。

警方最終於2024年12月將韓星逮捕。韓星供述，騙取的錢大部分用於償還其高額的賭債。韓星在大學時期就接觸上了網絡賭博，最終家庭關係因賭債而緊張，他退學從事夜店工作，並在短期內升至銷售主管，最高時月收入達到50萬元。而然，韓星依然沒有戒賭，高額的收入也無法填補賭博的漏洞。

令人唏噓的是，許知夏仍相信韓星對她付出過真心，即使依然背負著巨額債務。現時，她決心向前看，並透過副業償還欠朋友的巨款。而韓星母親患有腦梗和乙肝，其健康問題令她心生憐憫，她也因此為韓星提供了諒解書。

最終，韓星被上海市普陀區人民法院判處有期徒刑12年及罰金20萬元。中國人民公安大學的楊教授指出，諒解書不會改變案件性質，但可作為量刑的依據。

許知夏仍相信韓星對她真心付出。（央視截圖）

新加坡 詐騙

