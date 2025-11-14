中2遊客在南韓景福宮「就地解放」被拍 兩國民眾都怒了

疑似中國旅行團的兩名成員在南韓景福宮隨地便溺，引發網友撻伐。（視頻截圖）

中國遊客時有不文明舉動為人詬病，近日傳出在南韓 景福宮神武門外圍石牆附近，有疑似中國旅遊團的兩名男女在草叢間大便，離譜行為全被拍攝下來，消息傳出後引發南韓網友砲轟，稱「完全無法理解」、「不能縱容」。據了解，隨地排泄的男子最後被罰5萬韓圜（約37.4美元），女子則未在處罰名單內。

綜合韓媒JTBC、朝鮮日報等媒體報導，事情發生在10日中午，當時有數十名旅客正在參觀景福宮，不少人為中國觀光 團成員，兩名男女疑似也是團員之一。從網友拍攝的視頻及照片中可看到，一名中年男子蹲在景福宮石牆附近的灌木叢中排泄，手裡還拿著衛生紙；之後他的行為被巡邏警員制止，尷尬地站了起來。

目擊民眾指出，他身旁還有一名身穿白褲的女子也以同樣姿勢蹲坐，過了一陣子後起身離開時，淺色褲子上明顯可見褲子上有疑似是排泄物的痕跡。

據了解，爭議視頻中的男子是70多歲的中國遊客，未經允許在景福宮時牆上排便，被路人檢舉後遭警方抓獲，並處以5萬韓圜的罰款。

視頻在社交平台流傳開後引發南韓網友強烈不滿，許多人直言「完全無法理解」、「公廁附近就有」、「不能再縱容」，也有人質疑是否應該調整針對外國觀光客的管理規範。中國網友也有人認為「丟臉」、「能不能別出去丟人了」。

景福宮是朝鮮王朝於1935年建造的宮殿，是朝鮮五大宮殿中規模最大的，被列為歷史遺跡，也是首爾極具盛名的觀光旅遊景點。

然而，這並非中國遊客第一次被指控在大庭廣眾下排泄。上個月，網路社群也爆出一名中國女孩在濟州島龍尾海岸排便，公布的照片顯示，一名女子抱著女兒，幫助她上廁所，當時也引發不小爭議。