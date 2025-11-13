川少年溺亡被同伴運回家、擺成睡姿 家人3天後才發現

監控畫面顯示，死者被同村兩名男子騎車載回家中，頭被後座人用手撐著。(取材自極目新聞)

四川自貢市富順縣一樁離奇溺水事件，讓一個家庭陷入難以釋懷的悲痛。今年9月7日，小荷（化名）接獲鄰居通知，發現年輕的弟弟在家中離世。當時氣溫高、屍體腐敗嚴重，死因成謎。直到調取監視畫面後，家屬才驚覺弟弟早在3天前就已被人「送回家」，卻無人知情。

極目新聞報導，小荷回憶，9月4日那天下午，弟弟被同村兩名男子（叔侄）騎機車帶回家。監視畫面顯示，弟弟坐在兩人中間，頭部歪斜，由後座男子用手撐著。當時三人進入巷口後，弟弟便再也沒有出門。而帶他回來的兩人事後並未向任何家屬提及此事，甚至與死者家人擦肩而過也保持沉默。

警方調查後認定，小荷弟弟為「意外溺亡」，排除他殺可能，未立案偵查。這樣的結果讓家屬難以接受，他們質疑：「既然是意外，為什麼要偷偷把人帶回來？為什麼不報警、不通知家人？」

當天騎車載小荷弟弟回家的小陶（化名）後來受訪表示，事發當天天氣炎熱，他提議與侄子及小荷弟弟一起到附近水庫游泳。小陶稱，弟弟會游泳，「他第一個下去，一出去游了一圈就沒上來，掉下去就死了。」他坦言，當時慌了神，沒有撥打120，也沒有報警，而是與侄子合力把遺體運回死者家中，「我悄悄把他弄回去，這一點確實不對」。

小陶出示的民間協議顯示，他已墊付8萬人民幣供家屬辦理喪事，並在文件中註明「若家屬仍有追責或賠償訴求，可另行通過法律途徑」。然而，這樣的「私下處理」方式，讓死者家屬無法釋懷。小荷說：「他們家離我們家走路只要兩分鐘，卻什麼都沒說。要不是發臭才發現，我們還不知道他早就走了。」

對於這起事件的法律爭議，北京京谷律師事務所律師李長青表示，在警方明確排除刑事犯罪的前提下，小陶叔侄的行為雖然極不合情理，但不構成刑事犯罪。「他們未及時報警、隱匿遺體的做法屬於道德層面問題，不足以構成刑法上的妨害行為」。

北京大成（南京）律師事務所律師晉虤也指出，現行法律尚未對「意外事故中的最後救助人義務」有明確規定。「如果證明叔侄二人的行為導致家屬情感受到重大傷害，或造成延誤處理，或可主張精神撫慰金賠償，但目前證據不足以支持刑事責任」。