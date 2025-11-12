網友亂發「白菜免費」視頻 數百人闖內蒙菜地…菜農損失百萬

李先生的白菜地遭哄搶，損失將近百萬元人民幣。（取材自微博）

日前一則關於「白菜免費」的影片在社群平台傳播，導致內蒙古赤峰一名種植者近200畝待收白菜遭哄搶，損失將近百萬元（人民幣，下同）。現場影片顯示，多人攜帶麻袋、騎電動車 ，甚至駕駛貨車進入菜地集中採摘。當地政府表示高度重視此事，已成立聯合調查組。

三湘都市報報導，事發菜地承包者李先生表示，較早前有網友在未經核實的情況下，發布了「白菜免費」的視頻，起初只有附近村民前來採摘，並未引起太大問題，「反正人也不多，我就象徵性勸說一下。」李先生說。

隨著影片大量轉發，6日上午情況失控，約有數百人湧入菜地，現場難以控制。 「人少時還好勸說，突然來了這麼多人，我們根本攔不住。」

李先生表示，這些白菜原本已聯繫好銷售管道，正準備陸續採收上市，不料因此次事件導致大部分白菜被採摘。白菜地旁邊還有200多畝玉米待收，為防範類似情況發生，他已連夜組織人手搶收。

李先生表示，根據初步估算，被採摘的白菜面積約200畝，依照目前市場行情，每畝損失約5000元，總損失接近100萬元。

瀟湘晨報報導，一名知情人9日透露，當地鄉政府已與李先生展開協調。其介紹，這幾天有採摘白菜的人聯繫李先生歸還菜錢，「確實有聯繫的，不太多；也有人道歉說他們是無心之失。」知情人介紹，李先生並未收錢，「因為想著就幾戶，人也不多，錢也不多，這個菜農人挺好的。」

知情人表示，在當地，「你種點東西，鄰里鄰居去砍幾顆菜或者摘點果子都行，但是這種大規模的確實比較少見。」