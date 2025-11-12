「欠一個道歉」19歲男付錯車資自殺 兄告贏：司機判還900元

郭姓男子誤將100元車費支付成1010元。（取材自九派新聞）

今年3月，19歲河南 青年郭富貴赴上海務工，因微信 支付操作失誤將110元（人民幣，下同，約15美元）車費錯付為1010元（約142美元），多次向王姓司機索要多付款項無果後自殺身亡，他的家屬隨後提起訴訟，要求司機返還多餘車費。

新黃河報導，近日上海市浦東新區人民法院就該運輸合同糾紛案作出一審判決，判令王某返還多收款項900元。郭男的哥哥表示，「王姓司機自始至終都沒有道過歉，我們最大的訴求就是希望司機能向我們道歉。」

「弟弟本來是到上海找親戚進廠打工的，沒想到剛到就出了這樣的事。」郭男的哥哥說，當晚，郭富貴發現支付錯誤後，立即通過微信向王某留言：「你好，我這邊付多了，能不能退回來。」但這條退款請求始終未得到王姓司機回應。3月31日，在多次聯繫司機無果後，郭富貴前往公安機關諮詢求助，試圖追回多付的錢款；此後，郭富貴失聯。

報導指出，郭男的哥哥表示，4月3日晚從弟弟的同伴處得知弟弟有輕生念頭，次日便從河南老家緊急趕赴上海尋人。在家人、親戚及警方的共同尋找下，歷經近6天，於4月9日晚上在江蘇蘇州發現郭富貴的遺體。4月10日，蘇州市吳中區木瀆鎮社區衛生服務中心出具死亡證明書，確認郭富貴於4月6日凌晨3點多喝農藥自殺。

「我們家庭條件不好，弟弟性格又內向，這事對父母打擊太大了。」郭男的哥哥稱，弟弟去世後，父母整天以淚洗面，精神受到極大打擊。他還提到，事發後司機王某從未主動聯繫過家屬，「剛開始還能打通一次電話，後來就再也打不通了」，處理完弟弟的後事後，他便將司機告上法庭。

據報導，如今一審判決已下來，郭男的哥哥指出，「我們起訴讓他還錢，首先是先讓他承認這一事實。另外，我們現在最大的訴求就是希望司機能給我們道個歉，但王某從始至終都沒有道過歉。」