我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

「欠一個道歉」19歲男付錯車資自殺 兄告贏：司機判還900元

中國新聞組／北京12日電
郭姓男子誤將100元車費支付成1010元。（取材自九派新聞）
郭姓男子誤將100元車費支付成1010元。（取材自九派新聞）

今年3月，19歲河南青年郭富貴赴上海務工，因微信支付操作失誤將110元（人民幣，下同，約15美元）車費錯付為1010元（約142美元），多次向王姓司機索要多付款項無果後自殺身亡，他的家屬隨後提起訴訟，要求司機返還多餘車費。

新黃河報導，近日上海市浦東新區人民法院就該運輸合同糾紛案作出一審判決，判令王某返還多收款項900元。郭男的哥哥表示，「王姓司機自始至終都沒有道過歉，我們最大的訴求就是希望司機能向我們道歉。」

「弟弟本來是到上海找親戚進廠打工的，沒想到剛到就出了這樣的事。」郭男的哥哥說，當晚，郭富貴發現支付錯誤後，立即通過微信向王某留言：「你好，我這邊付多了，能不能退回來。」但這條退款請求始終未得到王姓司機回應。3月31日，在多次聯繫司機無果後，郭富貴前往公安機關諮詢求助，試圖追回多付的錢款；此後，郭富貴失聯。

報導指出，郭男的哥哥表示，4月3日晚從弟弟的同伴處得知弟弟有輕生念頭，次日便從河南老家緊急趕赴上海尋人。在家人、親戚及警方的共同尋找下，歷經近6天，於4月9日晚上在江蘇蘇州發現郭富貴的遺體。4月10日，蘇州市吳中區木瀆鎮社區衛生服務中心出具死亡證明書，確認郭富貴於4月6日凌晨3點多喝農藥自殺。

「我們家庭條件不好，弟弟性格又內向，這事對父母打擊太大了。」郭男的哥哥稱，弟弟去世後，父母整天以淚洗面，精神受到極大打擊。他還提到，事發後司機王某從未主動聯繫過家屬，「剛開始還能打通一次電話，後來就再也打不通了」，處理完弟弟的後事後，他便將司機告上法庭。

據報導，如今一審判決已下來，郭男的哥哥指出，「我們起訴讓他還錢，首先是先讓他承認這一事實。另外，我們現在最大的訴求就是希望司機能給我們道個歉，但王某從始至終都沒有道過歉。」

多付900元車資的郭姓男子。（取材自九派新聞）
多付900元車資的郭姓男子。（取材自九派新聞）

微信 河南

上一則

根本搶劫…河北一對新人被攔婚車索「50條菸」不給不讓過

下一則

「珮」打成「佩」…上海婦存錢30年無法提領 銀行推名字出錯

延伸閱讀

為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿

為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿
朱孝天不受控？ F4巡演確定3缺1 首站在上海

朱孝天不受控？ F4巡演確定3缺1 首站在上海
上海b³咖啡諧音「癟三」被吐槽 也有人衝著諧音梗打卡

上海b³咖啡諧音「癟三」被吐槽 也有人衝著諧音梗打卡
上海螺螄粉店取名「陸絲芬」 網酸做作 店家：價格接地氣

上海螺螄粉店取名「陸絲芬」 網酸做作 店家：價格接地氣

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣