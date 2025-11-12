僅啟用10個月 四川「雲中之橋」因山體滑坡垮塌斷橋

阿壩州馬爾康市紅旗橋11日下午發生垮塌。(視頻截圖)

中國四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站紅旗橋今年1月才完成合龍，11日下午突然發生垮塌，相關視頻在網上流出後震撼網友。據悉，垮塌原因疑和山體滑坡有關，官方表示無人傷亡，但有人質疑「10個月就垮塌，這建築得有多脆」，相關話題登上熱搜。

極目新聞報導，據阿壩州交通運輸局工作人員表示，紅旗橋處在雙江口水電站的庫區，10日下午巡邏時發現橋頭路面和邊坡出現裂縫，第一時間進行交通管制。初步判斷，裂縫是因旁邊山體滑坡導致，相關專家已抵達現場，至於事故原因尚待進一步調查。

公開資料顯示，四川阿壩紅旗橋屬雙江口水電站庫區復建公路工程項目，橋全長758公尺，主墩高達172公尺，是連接馬爾康、金川、壤塘三地的「Y」字型特大橋。該橋於今年1月14日完成主跨合龍。紅旗橋當初施工時，號稱能重塑地方交通格局，還被稱為「雲中之橋」，沒想到啟用不到10個月便發生斷橋事故。

視頻可見，紅旗橋坍塌時揚起巨大煙塵，場面驚心動魄，橋體隨後墜入下方的足木足河中。

紅旗橋「短命」垮塌引起質疑，「該不會又是偷工減料的豆腐 渣工程？」但也有網友認為「橫斷山脈這地方架橋開隧道是真的不容易，沒出傷亡很好了」、「這些山體很脆皮，地質災害太多了」、「每次開車去那邊都覺得懸吊的」，還有人說「山體滑坡被寫大橋垮塌，其心可誅」、「這個熱搜就是搞事的啊」。

中國電建集團成都勘測設計研究院官網揭露，紅旗橋屬典型的山區橋梁，建設本身就需應付複雜地質條件。而主橋「三跨一聯預力砼連續剛構設計」結構雖適用大跨度橋梁，但對基礎穩定性的要求極高，尤其是在可能發生山體滑坡的區域，需配套更嚴密的邊坡防護與監測系統。

一名橋梁專家表示，從現場影片看，涉事橋梁為連續鋼構橋，成本相較於斜張橋或大跨橋來說較低。

此外，從實際情況來看，10日發現的「邊坡裂縫」並突發地質變化。四川省地質環境監測總站2024年發布的「阿壩州地質災害風險評估報告」就曾明確指出，馬爾康市白灣鄉所在的大渡河流域屬「地質災害高易發區」；但也有人質疑，若紅旗橋的勘察報告未能準確預判庫區水位對邊坡的影響，或低估岩體破碎程度，是否代表在設計階段就已埋下隱患。