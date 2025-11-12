河南男子登山失聯35天 姊：已做最壞打算但絕不放棄

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
河南饒姓男子獨自到南太行山區健行失聯月餘，尚未尋獲；圖為救援隊用於搜救的無人機。（取材自大象新聞）
河南商丘29歲饒男子10月7日獨自進入未開發的南太行山區健行，當晚他與農家樂老闆通話，表示自己迷路、手機快沒電，隨後失聯至今；到11月11日已超過35天，他的姊姊表示，「已做好最壞打算，但我們絕不放棄尋找！」

大象新聞報導，一個多月來，陸陸續續有10多支來自全國各地的救援隊參與搜救，累計超過150人在山中展開搜索，搜救範圍超過20公里。救援隊在饒先生手機訊號消失的地方進行拉網式搜索，沒有獲得有效資訊。

報導指出，饒男的姊姊表示，透過補辦弟弟的手機卡，家屬定位到他最後一次通話訊號覆蓋的區域為南太行山區的石背溝、石板窯溝和老馬溝三條深溝。據當地村民的說法，這三條深溝林深樹密，兩人一旦超過5米，如果不發出聲音就可能失聯。

據報導，饒男家屬提及的石背溝、石板窯溝及老馬溝均位於南太行山區，險峻的地形和未開發的原始風貌，成為健行愛好者的熱門目的地。南太行地區平均海拔超過1000米，部分山峰可達1500公尺左右。目前三條深溝都已多次搜尋，然而始終沒有結果。

「弟弟失聯後，母親整日以淚洗面，精神幾近崩潰。10月21日，她實在無法在家中等待，從商丘趕赴新鄉輝縣。」姊姊哽咽道，弟弟的失聯完全改變了一家人正常的生活軌跡。姊姊也坦言，已做好最壞打算，但找不到人實在不忍心放棄。 「目前，父親也在與當地村民及救援隊協作搜尋，就像大海撈針一樣。」

報導稱，救援隊11月9日透過調取饒男失聯前使用的高德地圖導航軌跡(終點為「蝎子棱-皇姑棧道」)，再次展開大規模搜尋，仍未找到其蹤跡。鶴壁浚縣飛鷹救援隊大隊長李洪旺表示：「事發到現在，我們已經參與了7次搜救任務。南太行地區植被茂密、懸崖陡峭，無人機和熱成像設備受環境幹擾明顯，整體搜尋難度極大。」

李洪旺提到，搜尋中曾在懸崖邊觀察到烏鴉盤旋，也遇到4隻獠牙外露的野豬，據此推測附近可能存在野豬活動或巢穴。救援隊計劃於11月15日至16日再次舉辦新一輪搜尋。

報導說，饒男的姊姊表示，父母在救援隊休整期間，依舊堅持住在南太行孩子失聯的農家樂搜救點處，「他們不願下山去縣裡休息，因為農家樂離救援隊更近，一旦有最新消息能第一時間獲悉。」

早前搜救失聯饒姓男子的畫面。（取材自大象新聞）
河南 無人機

