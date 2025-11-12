江蘇男毒打93歲母親 搧耳光、拽頭髮暴行全被拍 下場曝光

江蘇一名男子對93歲的母親拳腳相向，視頻流出後全網憤怒。（視頻截圖）

近日中國網路流傳一段家暴 影片，引發網友憤怒。江蘇一名男子被監控拍下對93歲的老母親實施暴力，不但多次搧耳光、拽頭髮，甚至將其壓倒在地毆打，老人慘叫躲入廚房後仍難逃毒手。江蘇常州武進區11日發布通報，稱涉事男子楊某已被抓獲，警方也已派專人到老人的家為其提供服務。

香港01報導，據悉，發布影片的是老人的女兒，施暴者則為老人親生兒子楊某，女兒稱母親長期遭其毆打，已報警處理。影片中可看到，一名男子先是對著一名白髮老太太厲聲質問，然後連續搧耳光，老人發出哀號。之後老人跑到廚房仍難逃毒手，男子跟過去拉住其頭髮，將她壓在地上毆打。

該影片流出後引發網友譴責，痛批男子「沒良心」、「不配為人」、「法律不制裁你也要被雷劈」、「生養這樣的兒子不如養貓」。

江蘇常州武進區針對此事發布通報，稱武進區嘉澤警方10日接到報警後抵達現場，了解到楊某中與其母親陳某琴因瑣事發生口角後動手毆打。目前，楊某中已被抓獲，具體案情正在偵辦中。嘉澤鎮婦聯、派出所已派專人進行上門服務，一旦老人有需求將及時對接解決。

新黃河分析，身為兒子的施暴者對蜷縮在地的年邁母親拳腳相向，毫無顧忌，對於這種暴行，道德譴責雖必要，卻不足以形成有效震懾，更應堅定地推動依法嚴辦，以法律之劍捍衛家庭倫理。

中國婦女報亦發表評論稱，家暴從來不是家事，而是違法犯罪。在期待報警後的及時有效介入以外，亦更需思考：在監控未拍到的角落，如何鏟除此類隱蔽的暴力？健全反家暴干預網路，打破「家醜不可外揚」的套子，需要全社會形成合力。