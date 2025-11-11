我的頻道

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

有慢性病、財務不佳者 美可拒發簽證

今年1月合龍...四川阿壩州「雲中之橋」垮塌 官方否認與橋梁品質有關

記者潘維庭／即時報導
四川阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。（圖／截自微博）

四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗橋，11日下午因為山體變形加劇、山體滑塌，導致路基及引橋垮塌。該州交通局否認垮塌與橋梁品質有關，媒體指出，該橋梁於今年1月合龍，等於才完工10個月左右。

澎湃新聞報導，阿壩州應急管理局證實，發現問題時因已實施交通管制，因此未造成人員傷亡；阿壩州交通運輸局稱，初步了解是邊坡垮塌引發，專家於現場核實，已成立專項處置工作組。

報導指，現場拍攝畫面顯示，隨著連續的巨響，架設河上的公路橋梁，靠近山體一側的結構率先斷裂，橋體部分構件迅速墜落，提起煙塵，鏡頭外傳來人員驚呼「橋沒得了」。

阿壩州交通運輸局相關負責人表示，事發於11日下午4時左右，巡路時發現山體往下沉降，導致路面出現裂縫，隨即對現場進行管制。旁邊山體已經垮塌、導致橋梁斷裂，初步了解是因為邊坡垮塌引發。

1月15日，中國電建集團成都勘測設計研究院官網介紹，雙江口水電站G317線復建公路紅旗特大橋主跨合龍，文章指，該「紅旗特大橋」位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，採「Y字形」橫亙大渡河東源，緊密串聯馬爾康、金川縣、壤塘縣3地交通，重塑該區域交通格局。橋梁全長758公尺，主橋採用三跨一聯預應力砼連續剛構設計，其中主跨220公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。

千年都江堰將迎新水源 中國啟動西部水利工程

不想叫「麗春」 四川女想改名被拒 官方要求「精神證明」

四川一公路未硬化 村民10年眾籌30萬元 多人去世等不到動工

四川「的哥」為2元車費氣死？妻弟：都窮 沒必要追究責任

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

