為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿

河南一名31歲女子為與「高富帥」男友交往毆打父母，最終因男方出軌分手。（取材自小莉幫忙）

河南 一名31歲王姓女子為了與他口中的「高富帥」男友交往、結婚，不但多次借錢給對方，還執意要去英國見未來的婆婆。但王女的父母覺得該男是詐騙 ，為勸阻女兒還大打出手。一個多月後，王女表示因為發現男方出軌，已與對方分手，還稱在對方身上花了90多萬元（人民幣，下同，約12.7萬美元），會考慮報警。

瀟湘晨報報導，王女今年8月因為發現懷有身孕，想與交往半年的25歲男友結婚，但父母反對，雙方在家互毆，其父母9月時向外界求助，並控訴女兒連家裡的骨董都摔，還拿剪刀破壞門板。

而王女的父母之所以會極力反對這門婚事，是因為王女已經被過100萬元，家裡為此賣了三套房，如今她為了嫁這個「男友」，又向家裡討要30萬元嫁妝，而男方稱會回給60萬彩禮。王女父母表示，他們想與男生家人見面，男生卻推說家人在英國；他們要求男生提出各種財產證明，對方也都拿不出來，因此擔心女兒遇到「殺豬盤 」。

直到一個多月後，王女主動聯繫當初報導的媒體「小莉幫忙」，稱自己已與男友分手，因為發現對方同時跟別的女生交往，「太噁心了，還有情侶漱口杯」，「已經徹底觸碰到我的底線了」。

王女稱，該男也坦承之前「母親已過世」和傳給她的「父親照片」都是騙她的。

至於早前受訪時稱沒給過男方錢，王女也改口承認，已在對方身上花了90多萬元，這些錢都是她賣房賣車籌出來的。王女表示，自己之前說謊是因為被男方威脅，但她現在已經清醒了，「他就是騙我的，連身分都是騙我的」，會報警處理。

目前，王女的前男友未有公開說法，也拒絕受訪。

9月時，王女受訪表示，「自己想結婚，但母親卻對自己的男友不滿意，還認為他是騙子，感覺很委屈、很窒息」。王女母親則稱，女兒在家一直要錢，今年光給現金給了70多萬了，「不給她就拿著刀逼我們，賣了家裡三套房，去年做生意被騙了100多萬。」

王女父親也表示，女兒向家裡要了30多萬，還買了一輛新車，但車沒了、20多萬也沒了。

當時，「女子和00後男友結婚與親媽互毆」話題一度登上微博熱搜，有網友留言怒批王女「真是戀愛腦直接焊死在頭上了」。還有網友扒出王女的擇偶觀，說她就喜歡「壞壞的」、「看上去不像好人」類型：「這哪是找對象，這是找罪受啊，還拉著父母一起遭罪」。