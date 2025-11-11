我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府重開協議未解決健保補貼 這些低收入者怎麼辦？

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

為嫁高富帥與母互毆 河南女清醒了：為他賣房、他卻劈腿

中國新聞組／北京11日電
河南一名31歲女子為與「高富帥」男友交往毆打父母，最終因男方出軌分手。（取材自小莉幫忙）
河南一名31歲女子為與「高富帥」男友交往毆打父母，最終因男方出軌分手。（取材自小莉幫忙）

河南一名31歲王姓女子為了與他口中的「高富帥」男友交往、結婚，不但多次借錢給對方，還執意要去英國見未來的婆婆。但王女的父母覺得該男是詐騙，為勸阻女兒還大打出手。一個多月後，王女表示因為發現男方出軌，已與對方分手，還稱在對方身上花了90多萬元（人民幣，下同，約12.7萬美元），會考慮報警。

瀟湘晨報報導，王女今年8月因為發現懷有身孕，想與交往半年的25歲男友結婚，但父母反對，雙方在家互毆，其父母9月時向外界求助，並控訴女兒連家裡的骨董都摔，還拿剪刀破壞門板。

而王女的父母之所以會極力反對這門婚事，是因為王女已經被過100萬元，家裡為此賣了三套房，如今她為了嫁這個「男友」，又向家裡討要30萬元嫁妝，而男方稱會回給60萬彩禮。王女父母表示，他們想與男生家人見面，男生卻推說家人在英國；他們要求男生提出各種財產證明，對方也都拿不出來，因此擔心女兒遇到「殺豬盤」。

直到一個多月後，王女主動聯繫當初報導的媒體「小莉幫忙」，稱自己已與男友分手，因為發現對方同時跟別的女生交往，「太噁心了，還有情侶漱口杯」，「已經徹底觸碰到我的底線了」。

王女稱，該男也坦承之前「母親已過世」和傳給她的「父親照片」都是騙她的。

至於早前受訪時稱沒給過男方錢，王女也改口承認，已在對方身上花了90多萬元，這些錢都是她賣房賣車籌出來的。王女表示，自己之前說謊是因為被男方威脅，但她現在已經清醒了，「他就是騙我的，連身分都是騙我的」，會報警處理。

目前，王女的前男友未有公開說法，也拒絕受訪。

9月時，王女受訪表示，「自己想結婚，但母親卻對自己的男友不滿意，還認為他是騙子，感覺很委屈、很窒息」。王女母親則稱，女兒在家一直要錢，今年光給現金給了70多萬了，「不給她就拿著刀逼我們，賣了家裡三套房，去年做生意被騙了100多萬。」

王女父親也表示，女兒向家裡要了30多萬，還買了一輛新車，但車沒了、20多萬也沒了。

當時，「女子和00後男友結婚與親媽互毆」話題一度登上微博熱搜，有網友留言怒批王女「真是戀愛腦直接焊死在頭上了」。還有網友扒出王女的擇偶觀，說她就喜歡「壞壞的」、「看上去不像好人」類型：「這哪是找對象，這是找罪受啊，還拉著父母一起遭罪」。

河南 殺豬盤 詐騙

上一則

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

下一則

深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

延伸閱讀

史上最慘元配在河南？ 她教訓小三被告 8年入獄3次

史上最慘元配在河南？ 她教訓小三被告 8年入獄3次
涉婚內強姦不起訴 河南男遭羈押285天 獲國賠24.8萬

涉婚內強姦不起訴 河南男遭羈押285天 獲國賠24.8萬
無須嚴格管教「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量

無須嚴格管教「4大生肖」子女最有出息 個個成才、前途無量
又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射

又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
一名中國女子表示因為幾瓶水遭解雇，控訴新航不合理。示意圖，非當事班機。（路透）

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

2025-11-10 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了