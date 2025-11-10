女子遭家暴後被丟下土崖致死 家屬發聲：只希望判他死刑

我的頻道

中國新聞組／即時報導
苗苗家人在案發現場的土崖旁。（取材自上游新聞）
在9年的婚姻中，陝西咸陽永壽縣的苗苗遭丈夫張男多次毆打。 2024年12月24日更被打到昏迷；上游新聞報導，但丈夫第一時間未將苗苗送醫，反而駕車載著昏迷的苗苗在路上兜轉，最後將她丟到了幾十公尺土崖下，讓苗苗頭部、胸腹腔多臟器損傷死亡，張男以涉嫌故意殺人罪遭起訴，苗苗家屬發聲，不要賠償，只希望能判張男死刑

苗苗出生於1993年，丈夫張男比她大三歲，兩人都是陝西省咸陽市永壽縣人，張男還是苗苗哥哥的同學。據報導，兩人2015年4月27日結婚，育有兩個兒子，案發前，分別是7歲、8歲。

據報導，婚後兩人常爭吵，苗苗多次將不滿發布在自群平台上，但朋友和家人都勸她「都結婚了，好好過日子」。

幾年前，張曾前往南方打工，苗苗留在老家照看孩子，這段時間兩人爭吵減少；但2024年張男回家，因經濟原因、家中瑣事及猜忌，兩人再次陷入爭吵，張男總會動手打苗苗。

報導指出，2024年11月6日，苗苗以感情破裂為由起訴離婚，2024年12月11日法院駁回請求；但苗苗執意不肯回到張家，在西安周邊租房，可是同年12月22日張男還是找到苗苗，並且用暴力手段將苗苗拉回家。

當晚苗苗報了警，在警方保護下她離開了那個家，但第二天苗苗就被張男殺害，距離婚訴訟被駁回僅13天。

據報導，2024年12月24日清晨，張男駕駛父親的廂型車前往苗苗西安租屋處，兩人發生爭執，張男又動手，這回直到苗苗被打暈他才停手。

張男接著將苗苗拖上車，但並未將她送醫，反而在路上兜轉，還多次聯繫自己家人；張男的姊姊及親戚得知，曾勸張男將人趕緊送醫。期間，張也曾開車載苗苗前往咸陽一家醫院，但院方認為苗苗傷過重需要轉院，張男再次將苗苗抬上車。

後來，張男認為苗苗已死亡，便將苗苗扔到路旁的土崖下，當時張男的姊姊也在現場；經鑑定，苗苗最終死於高墜致頭部、胸腹腔多重器官損傷。

「我女兒當時就沒有死，是他丟進溝裡摔死的。」苗苗父親說，案發當天，張男還到他家催他快把苗苗叫回來；「他是為了逃避和減輕罪責才這樣做的」。

案發次日，警方以故意殺人罪對張男採取刑事拘留措施。

案發後，苗苗家人陷入巨大悲痛，透過打聽、走訪，苗苗遭家暴諸多細節逐一展現，更添苗苗家人對張男恨意；「我們不要任何民事賠償，只希望法院能判他死刑，他家裡包庇的人也應該受到刑事處罰。」苗苗父母說。

苗苗曾向法院遞交被打證據。（取材自上游新聞）
