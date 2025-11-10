我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

「長期拒進食」 男星吳亦凡獄中死亡瘋傳 官方未證實

記者謝守真／綜合報導
中國社群平台近日傳出藝人吳亦凡死訊，但相關消息尚未獲得證實。圖為吳亦凡早前主演的影視作品劇照。（取材自微博）
中國社群平台近日傳出藝人吳亦凡死訊，但相關消息尚未獲得證實。圖為吳亦凡早前主演的影視作品劇照。（取材自微博）

加拿大籍的中國男星吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄服刑後，近日再度登上輿論風口。中國社群平台盛傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，但此一消息尚未得到證實。不少中國網友紛紛在微博小紅書發文，盼能得到官方明確說明，也有不少網友表示「吳亦凡死訊」是假新聞。

經在微博上搜索關於「吳亦凡死訊」的相關關鍵詞，可以見到多為11月1日的相關討論，多為標注「＃吳亦凡去世」的標籤。值得注意的是，微博湧入大量認證帳號或營銷號也發布此一消息，表述多為「真的假的」、「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容。

部分用戶則提及「保外就醫」、「監獄爭執」等細節，惟均未提供具體訊息來源或證據，讓外界質疑此一訊息的真實性。

對於近日傳出吳亦凡死訊，目前仍無可靠的官方訊息證實真偽，中國部分媒體也提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，並強調散布謠言恐將觸法。有部分媒體報導，中國娛樂搏主爆料稱，吳亦凡因「長期拒絕進食」，導致身體衰弱，不治身亡。

曾經是韓團EXO成員之一的吳亦凡，於2014年退出後，返回中國發展，一度成為「頂流明星」。然2021年，吳亦凡遭中國網紅都美竹揭發其涉嫌以「選女主角」為名誘騙女性並性侵，甚至涉及未成年少女，引起輿論譁然。

後經法院審理，吳亦凡因涉嫌強姦、聚眾淫亂罪，最終被判13年有期徒刑，附加期滿後將驅逐出境。吳亦凡雖已入獄逾四年，但關於他的各種傳聞仍不時出現。

吳亦凡 微博 小紅書

上一則

海島求生賽 25歲遼寧女吃老鼠蜈蚣 35天瘦了14公斤

下一則

習普才談永生 紐時：中研發抗衰老藥 能「活到120歲」

延伸閱讀

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活
中國網友瘋傳「吳亦凡死在獄中」未獲官方證實

中國網友瘋傳「吳亦凡死在獄中」未獲官方證實
加速商業化…小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起

加速商業化…小紅書拿下支付牌照 大廠支付競爭再起
司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車

司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
福建艦作為中國首艘電磁彈射航艦，代表中國海軍邁入「三航艦時代」。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。(美聯社)

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

2025-11-08 10:25
耿爽在火力全開反擊美國代表發言前，露出了「不含蓄的笑容」。（取材自央視）

安理會舌戰美代表 耿爽憋不住笑了 「那我不再含蓄了」

2025-11-08 04:30

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活