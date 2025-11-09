好萊塢男星「鷹眼」遭前中國女友控性騷 傳不雅照

周依(左)曾在自己社交媒體上發布與雷納(右)的合照。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

在漫威系列電影中飾演「鷹眼」聞名的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），近日遭前合作夥伴、中國多媒體藝術家、紀錄片導演周依公開指控家暴與性騷擾 ，包括發送大量色情露骨的照片；雷納還在兩人關係破裂時，威脅要致電美國移民 和海關執法局(ICE)舉報她。傑瑞米雷納的團隊發表聲明否認所有指控，並拒絕再做更多回應。

本報系聯合報報導，周依公開爆料，稱她與雷納合作過紀錄片「迪士尼編年史」及AI 動畫長片「星塵未來」，曾合作夥伴發展為戀愛關係。她指控，雷納今年6月主動聯繫她，聲稱「長期單身、想認真交往」，博取信任後卻多次傳送「未經同意的露骨照片」，令她深感困擾。

周依說：「我從未主動聯繫過他，是他追求我，那時候我相信愛能帶來救贖，但事實上那是我最錯誤的判斷。」她更指雷納在分手後情緒失控，揚言要報警舉報她給移民單位。

紅星新聞報導，但周依指控，這種關係很快演變成了騷擾，雷納會「隨機」向她發送「一連串他自己的、不受歡迎／未經請求的色情圖片」。

周依回憶在雷納家中討論紀錄片時的一個可怕場面。她說：「我當時正在討論紀錄片的後勤工作，然後他一個人喝了一瓶酒，變得越來越憤怒，大喊大叫了兩個小時。」周依表示，她當時「非常擔心自己的生命安全」，不得不「把自己鎖在一個房間裡」。

報導指出，她還公開她當時發給同事的短信。短信中，她稱雷納「有暴力傾向」並且她「很擔心」。一位同事在回覆中建議她：「你能把自己鎖在浴室裡嗎？他聽起來像瘋了。」

周依在社交媒體上發布大量截圖和照片後，傑瑞米雷納的發言人回應稱，周依的「所有指控完全不準確且不真實」。周依方面堅稱騷擾是真實的，並否認利用AI捏造事實的傳言。她指控雷納在紀錄片上映後拒絕宣傳，並稱雷納利用粉絲帳戶散布謠言，說電影是AI生成的，試圖詆毀她的作品。

據報導，雷納的前妻桑尼在2019年的離婚訴訟中，也曾指控雷納有虐待行為和藥物濫用，並聲稱雷納曾威脅要殺死她和自殺，雷納當時也否認了前妻的全部指控。