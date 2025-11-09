我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

手機一晃就強制跳轉 淘寶雙11廣告「霸屏」被調查

中國新聞組／北京9日電
淘寶霸屏廣告亂象被舉報。(視頻截圖)
淘寶霸屏廣告亂象被舉報。(視頻截圖)

點開手機App，手指一碰或是機身稍晃，便會強制跳轉淘寶「雙11」會場。淘寶 「霸屏」廣告亂象，引發熱議。有網友用腳投票，「刪除淘寶就解決了」、「不裝就不會跳轉」。有人則質疑監管不力：「不重罰怎麼可能有效果？」、「為啥沒人管管？」這事該誰管？

大眾新聞報導，浙江省市場監督管理局（浙江省知識產權局）工作人員6日表示，淘寶平台由浙江淘寶網絡有限公司開設，其註冊地位於杭州市餘杭區，按照屬地管理原則，需要聯繫餘杭區市場監督管理局了解具體情況。

杭州市餘杭區市場監督管理局（杭州市餘杭區知識產權局）相關負責人表示，該局已經收到關於淘寶霸屏廣告亂象的舉報，並交由網監分局辦理，目前已針對此問題展開調查。

山東柳泉律師事務所王振康律師認為，App 霸屏廣告往往採取 「強制授權、超範圍索權、後台運行 」等隱蔽違規手段讀取、存儲、分析用戶網購紀錄、瀏覽習慣與喜好等敏感個人信息的方式，損害用戶的個人信息權與隱私權。

據報導，經通過企查查梳理發現，淘寶曾多次因違規宣傳被當地監管部門處罰：2021年6月，因廣告違法行為案，被餘杭區市場監督管理局處以5萬元人民幣(約7020美元)頂額罰金；同年7月，又因平台商家存在廣告違法卻未予制止，再被處以5萬元頂額罰金。

網易自媒體「盧松松」發文「淘寶，你真的這麼缺流量嗎？」指出，淘寶這種流氓式的引流方法，吃相太難看了，之前淘寶還被罰款過5萬元。現在來看，屢教不改啊。

淘寶 App 投票

上一則

交大教授：中國工時太長須多放假 給足加班費讓老婆花錢

下一則

「擊穿良知底線」…女博主仿死刑犯勞榮枝起號 被無限期封禁

延伸閱讀

淘寶、拼多多恐遭封殺？ 陸委會：沒有要封網域

淘寶、拼多多恐遭封殺？ 陸委會：沒有要封網域
卓榮泰要求陸電商限期落地 淘寶：早就合法經營

卓榮泰要求陸電商限期落地 淘寶：早就合法經營
淘寶、拚多多恐遭台灣下架 陸委會：大方針是這樣

淘寶、拚多多恐遭台灣下架 陸委會：大方針是這樣
淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

淘寶、拼多多成非洲豬瘟破口？卓榮泰：境外電商限期不落地就下架

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，其電磁彈射技術處於世界先進水平。(新華社)

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

2025-11-07 21:25
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？