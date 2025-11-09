手機一晃就強制跳轉 淘寶雙11廣告「霸屏」被調查

淘寶霸屏廣告亂象被舉報。(視頻截圖)

點開手機App ，手指一碰或是機身稍晃，便會強制跳轉淘寶 「雙11」會場。淘寶 「霸屏」廣告亂象，引發熱議。有網友用腳投票 ，「刪除淘寶就解決了」、「不裝就不會跳轉」。有人則質疑監管不力：「不重罰怎麼可能有效果？」、「為啥沒人管管？」這事該誰管？

大眾新聞報導，浙江省市場監督管理局（浙江省知識產權局）工作人員6日表示，淘寶平台由浙江淘寶網絡有限公司開設，其註冊地位於杭州市餘杭區，按照屬地管理原則，需要聯繫餘杭區市場監督管理局了解具體情況。

杭州市餘杭區市場監督管理局（杭州市餘杭區知識產權局）相關負責人表示，該局已經收到關於淘寶霸屏廣告亂象的舉報，並交由網監分局辦理，目前已針對此問題展開調查。

山東柳泉律師事務所王振康律師認為，App 霸屏廣告往往採取 「強制授權、超範圍索權、後台運行 」等隱蔽違規手段讀取、存儲、分析用戶網購紀錄、瀏覽習慣與喜好等敏感個人信息的方式，損害用戶的個人信息權與隱私權。

據報導，經通過企查查梳理發現，淘寶曾多次因違規宣傳被當地監管部門處罰：2021年6月，因廣告違法行為案，被餘杭區市場監督管理局處以5萬元人民幣(約7020美元)頂額罰金；同年7月，又因平台商家存在廣告違法卻未予制止，再被處以5萬元頂額罰金。

網易自媒體「盧松松」發文「淘寶，你真的這麼缺流量嗎？」指出，淘寶這種流氓式的引流方法，吃相太難看了，之前淘寶還被罰款過5萬元。現在來看，屢教不改啊。