「天津崔麗麗」翻版 杭州女住酒店 裸男闖入脫褲蹭她下體

中國新聞組／北京8日電
小寧（化名）接受採訪。（取材自看看新聞）
‌浙江杭州女子小寧（化名）出差時遭一名男性客戶半夜闖進其酒店房間，她驚醒發現該男全身赤裸，脫了她的內褲躺在她旁邊，正磨蹭她的下體，臨走時該男還指著門鎖對她說「這個鎖是可以從裡面鎖上的」，讓她二度受辱，決定報警。小寧事後被確診創傷後應激障礙，公司卻要她自動離職，她循著此前「天津崔麗麗案」的模式維權，終獲認定工傷，成為國內第二例職場性侵工傷認定案例。

據看看新聞報導，小寧表示，2025年1月13日她到浙江安吉縣出差，當晚入住客戶安排的酒店房間。

「在睡夢中的時候，我發現有人脫掉我的內褲，在蹭我的下體。然後眼睛一睜，發現我旁邊躺著一個裸男。一片黑暗之中，那個人說，『不要開燈，是我，金老闆』，然後我立刻跳起來，躲到了衛生間」，小寧說。

金老闆跟她說：「我什麼都沒做，妳要覺得自己怎麼樣了，你就去報警，我反正什麼都沒做」。接著金男走到了房間的門口，指著門鎖跟她說：「妳看，這裡面這個鎖是可以從裡面鎖上的，妳以後住酒店可以從裡面把門鎖上」。小寧說，他這句話讓自己「明明白白地感受到一種羞辱」。

對方離開房間後，小寧立即報警，她怎麼也想不通，當晚一同用餐的這位男性客戶，為什麼會在深夜出現在自己的房間。第二天她去找酒店，大堂經理告訴她，金男在事發當天晚上去酒店對前台說，有東西落在小寧的房間，直接找酒店前台要了房卡，就進了她的房間。

因為這件事，小寧今年3月被確診為創傷後應激障礙，非常後怕，晚上不敢出門，直到天亮了才敢閉眼睡覺，當時她已和男友正籌備婚禮，男友擔心她自己在家裡待著，就辭職照顧她，並一邊處理婚禮的瑣事。

因精神受創無法復工，小寧向公司請病假，公司總經理卻不批准她的病假，並稱性侵無法認定為工傷，還多次勸其離職。她拒絕離職，因為自己是在出差期間遭受這種無妄之災的，公司卻如此冷漠以對，她無法接受。

痛苦和迷茫之際，她看到了天津崔麗麗案報導，發現崔麗麗的遭遇和自己很像，像是「崔麗麗案再現」，讓她看到了轉機，決定維權。經過努力，今年9月，在崔麗麗工傷認定正式生效後不久，小寧所受的傷害也被認定為工傷。‌成為繼2024年天津崔麗麗案後國內第二例職場性侵工傷認定案例。

小寧說，「我就要爭這口氣」，她認為這對女性在職場遇到類似事件的維權意義重大。

今年5月，金男因犯強制猥褻罪被判有期徒刑9個月，緩刑1年3個月。宣判這天，距離小寧的婚禮僅有3天。

2023年9月22日，天津某汽車零部件公司銷售總監崔麗麗在杭州出差期間遭上司王某闖進酒店房間性侵；2024年4月，王某因強姦罪被判有期徒刑4年，僅賠償醫療費3000元（人民幣，下同），在崔麗麗堅決維權下，2024年12月，天津津南區人社局首次認定性侵導致的創傷後應激障礙（PTSD）屬於工傷。2025年7月，法院駁回崔麗麗任職公司要求撤銷工傷認定的訴訟，確立三大原則：差旅場所屬工作延伸、醉酒非受害者過錯、精神損傷應獲賠。

