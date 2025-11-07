江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

女護士拍到95歲老人趁她在為他輸液時用手偷摸她的大腿。（視頻截圖）

江西一名23歲的李姓護士近日在網上發視頻稱自己被一名95歲的老人騷擾。她在為這名大爺輸液時，突然覺得自己的大腿上有一陣「黏膩的觸摸感」，低頭一看竟是這名老人正用手往她的裙邊蹭，還摸到了她的大腿，她氣憤之餘拍下了這一幕並發給同事，才知道有護工阿姨也曾遭過過他的「鹹豬手」。視頻引來網友熱議，有人批評該名老人「為老不尊」，也有人安慰她「這是男人本性，男人至死都認為自己是少年」。

「我以為是錯覺，直到低頭看到那隻手……」。這名23歲的李姓護士近日發視頻表示，怎麼也沒想到，自己給一位95歲高齡的老人輸液時，會遭遇這樣的難堪，當時針頭還沒完全固定好，腿上就傳來一陣黏膩的觸摸感。

她表示，為緩解大爺的情緒，她當時一邊操作一邊與大爺聊天，接著就突然感覺到裙邊有人在偷摸她的大 ，她立即警覺並拿出手機拍下這一幕，事後她把視頻發給同事，沒想到同科室的護工阿姨私下透露，其早就被這位老人「騷擾」過好幾次，只是礙於對方年紀大，一直敢怒不敢言。

視頻被李姓護士發上網後隨即引發網友熱議，紛紛留言：「95歲，已經老糊塗了，理解吧」，「不是老糊塗，是好不容易熬老了，知道不會被關進去」，「這個不是壞，是男人本性」，「太敏感了」，「壞人變老了」，「那就成全他，露一點給他看，看他能激動不」，「為老不尊的人多的是」，「報警抓起來，判15年」，「老人片看多了」，「剩下的都是本能啊」，「你們太不懂男人了，只要沒被掛牆上，有一絲氣息，也要摸一下」，「男人至死是少年」，「離譜」。

也有網友覺得女護士是否太敏感：「可能嗎？可別糟踐老人了」，「現在有些女權太誇張了」。