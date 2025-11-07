我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

史上最慘元配在河南？ 她教訓小三被告 8年入獄3次

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年10月25日，楊女士再次被河南鄲城警方以犯侮辱罪執行逮捕。（取材自奔流新聞）
今年10月25日，楊女士再次被河南鄲城警方以犯侮辱罪執行逮捕。（取材自奔流新聞）

河南楊女士的丈夫崔某某與一名離異女子外遇並致其懷孕，氣憤的楊女士獲悉後和該女在街頭發生爭吵，隨後楊女士的婆婆和兩位小姑趕來為楊女士助陣，拉扯間撕掉了該名女子的下身衣服，楊女士還在該女臉上打了兩卡，被女子全告上法院，法官將楊女士及其大姑小姑3人分別依侮辱等罪判刑、行政處罰，其後因該女持續提告還去找了當地領導，楊女士8年內兩次被逮捕，家屬質疑司法不公。律師稱此案程序上存在明顯瑕疵，警方尚未回應。

據奔流新聞報導，2016年，楊女士的丈夫、河南周口市鄲城縣吳台鎮工作人員崔某某認識了鎮上的一位離異女子並發生關係，女子以懷孕為由討要說法，並一度鬧到崔某某所在單位。經法院調解，崔某某於2017年4月份補償給該女子9萬元（人民幣，下同）。

當地法院查明事實顯示，2017年6月3日上午，該女子與崔某某的妻子楊女士在鄲城縣吳台鎮街上發生爭吵後，到鄲城縣吳台鎮政府院內找鎮領導。隨後，崔某某的母親也來此和該女發生爭執，崔某某的兩個妹妹接著也來到鎮政府院內，上前撕扯該女子，導致該女子的下身衣服被拉掉。

法院認為，崔某某的兩個妹妹使用暴力，公然貶損他人人格，破壞他人名譽，情節惡劣，其行為構成侮辱罪，判處崔某某的大妹妹有期徒刑10個月，小妹被判處管制2年。 

崔某某的大妹崔女士表示，當天她們和該女發生爭執後，嫂子楊女士也來到現場，嫂子在該女臉上打了兩下。事發後，楊女士因毆打他人被警方行政處罰，罰款500元，拘留15天。當年10月，楊女士又因強制猥褻、侮辱罪被執行逮捕，4個多月後被取保候審。就在家人以為此事已經了結時，今年9月28日，楊女士和崔某某的表妹再次因侮辱罪被刑拘，之後被逮捕。

「8年前發生爭執時，表妹和嫂子都到了現場，對方女子一直控告，所以警方再次抓人」，崔女士說，「整個事件中嫂子楊女士是最大的受害者，哥哥的錯導致家庭變故已使其痛苦不堪，其間又多次受到對方女子的騷擾和謾罵。因為打了對方幾耳光受到了拘留15天和罰款500元的處罰後，又被羈押了50多天。 8年後，卻又再次受牽連被刑拘逮捕，真的令人費解」。

北京富力律師事務所律師王艷濤認為，楊女士最初因「毆打他人」被行政拘留，針對的是輕微暴力行為，關鍵在於兩次處理基於同一行為。楊女士僅實施了「打兩耳光」這一行為，且已通過行政拘留作出評價，後續再以同一行為追究刑事責任，就違背了「一事不再罰」的核心精神，程序上存在明顯瑕疵。

目前辦案民警和鄲城警方未對此回應。

河南

上一則

貴州婦拒猥褻被殺、巨石壓屍 兇手還參與找人 1細節露餡

下一則

杭州1小學校門口 學生列隊喊「老師早」 師竟不理不睬

延伸閱讀

「看看妳多重」 河南男師抱摸女學生被拘 辯稱：我太負責

「看看妳多重」 河南男師抱摸女學生被拘 辯稱：我太負責
小三進門小四又生娃 精品大亨元配氣到提告

小三進門小四又生娃 精品大亨元配氣到提告
涉婚內強姦不起訴 河南男遭羈押285天 獲國賠24.8萬

涉婚內強姦不起訴 河南男遭羈押285天 獲國賠24.8萬
又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射

又見荒唐婚鬧 河南一新郎被綁樹上遭多人用滅火器噴射

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切