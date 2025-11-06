我的頻道

福建男「殺子騙保」 聯手堂兄撞死7歲兒 詐領百萬判死

中國新聞組╱北京6日電
男子與堂哥合謀車禍撞死7歲兒子騙保，圖為法槌示意圖。（取材自極目新聞）
男子與堂哥合謀車禍撞死7歲兒子騙保，圖為法槌示意圖。（取材自極目新聞）

福建三明市一樁駭人聽聞的「殺子騙保」案，經歷三年多偵查與審理後，終於塵埃落定。男子張乙(化名)因與妻子關係破裂、家庭困頓，竟萌生用車禍奪走親生兒性命、再藉保險理賠換錢的惡念。最終，他聯手堂哥張甲(化名)上演「假車禍」，造成7歲男童慘死。法院近日宣判，張乙被判死刑，張甲則被判死緩並限制減刑。

紅星新聞報導，這起案件可追溯至2020年10月30日晚。當天晚間9時許，福建省尤溪縣城關鎮埔頭村國道G235線上發生一起交通事故，一輛貨車追撞前方小轎車，7歲男童當場身亡。父親張乙抱著孩子痛哭的畫面令人唏噓。肇事貨車司機張甲向警方辯稱，因低頭設置導航，沒注意前方路況才釀禍。警方依據現場勘驗及證人陳述，認定張甲負全責，案件最終以交通肇事罪處理。

不久後，經調解，張甲自願賠償小張家屬100萬餘元(人民幣，下同)，其中98萬由保險公司理賠，其餘部分由張甲自行支付。張乙簽署諒解書，案件至此似乎落幕。然而，令人起疑的是，肇事司機與死者父親其實是堂兄弟，兩人卻從未向警方說明關係。

報導指出，疑點在一年後浮現。貨車車主羅某因保險糾紛，被判需自掏腰包賠79萬餘元，覺得不公。朋友葉某的一席話讓他起疑——早在案發前一個月，張乙就曾找葉某，聲稱兒子「病重無救」，提出用車子「意外撞死」孩子騙保，被葉某當場拒絕。羅某聽後大驚，立即向交警舉報。

警方重啟調查後，整起陰謀才曝光。原來，張乙因妻子出軌及經濟壓力，起意殺害兒子，再透過保險理賠挽回生活。葉某拒絕後，他轉而找到堂哥張甲，承諾事成後分錢。兩人密謀以「追尾事故」方式掩飾真相。

案發當晚，張乙駕車載著兒子，依約停在路邊假稱要讓孩子小便。張甲則駕駛重型貨車高速撞上，瞬間奪走男童生命。事後兩人冷靜應對調查，張甲僅以「設導航」為由脫罪，甚至成功取得保險賠償。據判決書顯示，張乙後來還分給張甲3萬元作「酬勞」。

2023年4月，真相揭穿後，張乙、張甲雙雙被捕。法院審理認定，兩人為騙取保險金，預謀殺害兒童，手段殘忍、情節極惡劣。2024年6月，三明市中級人民法院一審判決：張乙因故意殺人罪、保險詐騙罪，被判處死刑；張甲被判死刑緩期兩年執行，並限制減刑。福建省高院二審維持原判。

這起案件不僅震驚社會，也引發民眾對「親情崩壞」與「保險詐騙」的反思，沒想到原本應是血濃於水的父子情，最終卻成為冷血陰謀的工具。

