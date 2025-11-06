我的頻道

特斯拉國道上撞死野豬 修車費逾2萬人民幣 被判「駕駛全責」

中國新聞組／即時報導
楊先生的車輛撞野豬後受損。（取材自紅星新聞）
楊先生的車輛撞野豬後受損。（取材自紅星新聞）

安徽六安市舒城縣近日發生一起交通事故，一名楊姓男子駕駛特斯拉汽車突遇三頭野豬橫穿國道，雖然立刻踩煞車，但仍撞上其中最大的一頭，造成車輛前部損壞，維修費用約2.3萬元人民幣(約3227美元)。交警認定單方事故，楊男需自行承擔全部費用。

紅星新聞報導，事發於11月2日晚19時30分左右，楊男載著5歲女兒從舒城縣前往合肥，行駛在萬佛湖附近國道。路途中突有三頭野豬闖入道路，距離車輛不足十米。

「我發現有野豬橫穿馬路，立刻就踩了煞車，可根本來不及，還是撞上去了。」楊男車輛撞上最大的一頭野豬，造成野豬當場死亡，車輛前保險槓、車燈等多處受損。事故發生後，楊男按規定設置警示牌並報警處理。

舒城縣公安局交通管理大隊出具的「道路交通事故認定書」指出，事故原因是楊男操作不當，未能確保安全，認定其承擔全部責任。對此，轄區交警隊工作人員表示，由於野豬不屬於交通參與者，此類事故一般以單方事故處理，「撞野生動物或者是流浪狗一般都是駕駛全責」。

對於判決書，楊男表示不認同。他稱自己當時沒有超速，也沒有不當駕車行為，「那時天已經黑了，路上也沒有路燈，很難發現有野豬突然闖入。」

他回看行車記錄儀後發現，從野豬出現在畫面到車輛撞上不到五秒鐘，事發過程極短。楊男希望相關部門能在涉事路段設置警示牌，提醒駕駛注意野生動物闖入，並加強道路監管，避免類似事故再次發生。

圖為被撞的野豬。（取材自紅星新聞）
圖為被撞的野豬。（取材自紅星新聞）

Nvidia競爭者出現…H20卡關之際 超微AI晶片獲准輸中

港交所Q3盈利6.3億美元創高 分析：投資者對中資產態度變了

