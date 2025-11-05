恒大御用包商南通三建成老賴 遭2500萬懸賞財產線索

南通三建董事長黃裕輝(右圖)被法院懸賞。圖為他和恒大集團創辦人許家印合影。(視頻截圖)

曾是恒大集團 御用包商、也是「最大債主」的南通三建及其董事長黃裕輝被發布「天價懸賞」，青島市中級人民法院（以下簡稱青島中院）發布通告，被執行人南通三建及相關高管（含董事長、副董事長、董事、監事等）未履行法律義務，向社會公開徵集其財產線索，最高可得2500萬元人民幣(約351萬美元)賞金。

每日經濟新聞報導，根據青島中院通告，該院作出的（2022）魯02民初213號民事判決書已經發生法律效力，但因被執行人未履行生效法律文書確定的義務，未履行金額高達2.535億元。

因此，凡向青島中院舉報被執行人藏匿、轉移的財產線索（不含法院已掌握的線索），幫助法院執行到位的，按實際到位執行款10%支付懸賞金。據此來算，最高可得到賞金2500萬元。

作為曾經的建築行業巨頭，南通三建曾建設過東方明珠電視塔、上海環球金融中心、上海中心、首都機場T3航站樓等知名地標，年營收一度超過1000億元；但今年上半年，該公司營收0.95億元，淨利潤-0.17億元，期末淨資產已處於負值狀態，受限資產的帳面價值達到2.3億元。此外，南通三建境內、境外違約債餘額合計約19.49億元。

南通三建如今的境地，外界看來與恒大集團脫不了關係。報導指出，聯合資信此前發布的一份評級報告，截至2021年6月底，南通三建與恒大集團在手合同額85.77億元，2020年底公司存貨中涉及恒大的項目合計37.42億元。

除在手和已投入未結算的金額，截至2021年6月底，南通三建應收帳款和應收票據中涉及恒大集團的款項合計12.12億元，另有已背書或貼現的恒大集團商業承兌匯票31億元左右。

另據天眼查，目前南通三建涉及失信被執行人信息達422條，金額約10.63億元；黃裕輝個人處境同樣艱難，目前他有六條被執行紀錄，金額達5.81億元，身負多達222條限制消費令。