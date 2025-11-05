我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

緬北果敢白家電詐集團 中一審5判死、2人死緩

中國新聞組／上海5日電
曾盤據緬北果敢從事電信詐騙的白氏家族集團2024年1月落網並被移送中國後，廣東省深圳市中級人民法院4日一審宣判，將白所成等五人判處死刑，李福壽等兩人被判處死刑緩期兩年執行，另有五人被判處無期徒刑，9人被判3至20年不等的有期徒刑。

澎湃新聞報導，經過調查，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以李福壽等家族成員、親信下屬及李龍華等武裝頭目為重要成員的白家犯罪集團，利用白家在緬甸果敢地區的影響力，依託家族武裝力量，通過自行修建、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個「園區」。

調查顯示，白家犯罪集團提供武裝庇護，夥同金主實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫、組織他人偷越境等犯罪活動，先後造成六名中國公民死亡、一名中國公民自殺、多名中國公民受傷。

法院認為，白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，作出一審判決。

根據報導，深圳市中級人民法院4日將白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益五人判處死刑；將李福壽、李志德兩人判處死刑緩期兩年執行；將郭建政、潘憲等五人判處無期徒刑；將李龍華、羅文鼎等9人判處3至20年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

