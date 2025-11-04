撞傷就醫 10歲男孩開刀14小時切除6器官…母焦慮白了頭

我的頻道

中國新聞組／即時報導
手術後的小燁。(取材自紅星新聞)
山東菏澤市10歲男童小燁於2023年10月在學校被同學撞到腹部，就醫竟發現病變必須立刻開刀；不料家屬14小時內不斷被要求簽字，最後小燁遭切除十二指腸、胰臟等六個器官，致其終身依賴靜脈營養再也無法正常飲食。消息曝光後震驚社會，母親岳女士焦慮到滿頭白髮。

紅星新聞報導，岳女士近日受訪時回憶起在手術室外等待的14個小時，稱是她這輩子「最煎熬的時間」。

岳女士稱，「孩子進去手術室沒多久，醫生慌慌張張跑過來說，大出血必須開腹，當時我們想轉院，醫生不同意。開腹以後又說孩子胰腺上長大腫瘤，要切除胰腺和十二指腸，就這樣過一、兩個小時就讓簽一次字，總共在手術室裡面簽了四次字，家屬不簽，就說我們不配合治療」。

直到手術結束，小燁最後被切除十二指腸、胰臟、膽囊、三分之二的胃、大部分小腸，結腸剩了不到50公分。

岳女士認為，成武縣人民醫院的診療過程有問題，沒有能力和技術去做這樣的手術，造成小燁不可逆的創傷。她並表示，醫院對手術難度及風險的評估嚴重不足，告知也不充分，影響他們的決策，並存在腹腔鏡探查選擇錯誤，延誤救治等問題。

手術後，小燁無法再像正常人一樣吃飯、喝水，必須靠長期靜脈注射營養液才能延續生命。

據報導，一份2024年12月由第三方機構出具的司法鑑定意見書顯示，成武縣人民醫院在醫療行為中過錯，與小燁的損害後果間存在因果關係。此外，另一份由成武縣衛生健康局在2025年9月發出的書面答覆中顯示，該醫院存在24小時內未完成病歷；手術知情同意書記載不全面、簽署不規範；術前會診不夠規範這三個問題；意見書並顯示，以上問題已於5月26日立案，後續將給予相應的行政處理。

今年7月，武縣人民醫院向他們賠償20萬元人民幣(約2.8萬美元)，但對小燁的治療來說，遠遠不夠。全家也面臨巨大的經濟壓力。 

這兩年來，岳女士帶他到南京、杭州等多地求醫，被告知需要做多個器官的移植，但配型成功的難度很高；就算配對成功了，也需要終身服用抗排斥的藥物。治療費用對小燁一家來說，難以負擔。

岳女士說：「事情過去兩年了，我們還是極力想救孩子，另外，我們想要監視器錄影和當時手術中的錄影，還孩子一個真相。」

多數網友同情男孩一家境遇，「媽媽都滿頭白髮」，懷疑醫院誤診、甚至涉嫌強摘器官變賣。也有人替醫院抱不平，認為醫院切除癌細胞「被倒打一耙」；也有醫師分析，男孩是胰臟腫瘤併發多器官出血，當時處置確有必要。

