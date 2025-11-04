我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

殺活貓煲「龍虎鳳」？ 廣東餐廳：幫朋友「加工」

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
私房菜商家朋友圈發布的活貓照片。（取材自微信）
私房菜商家朋友圈發布的活貓照片。（取材自微信）

廣東佛山南海區一家名為「蝦記私房菜」的餐廳，因被網友舉報宰殺活貓烹製「龍虎鳳」菜餚而引發公憤。所謂「龍虎鳳」，指以蛇、貓與雞為食材的地方菜式。事件曝光後，當地政府已介入調查，涉事餐廳目前已停業整頓。

大河報報導，多名佛山網友近日發布影片稱，「蝦記私房菜」在後廚宰殺活貓製作「龍虎鳳」，並附上多隻活貓被關在籠內的照片，其中一隻白貓被抱至案台。該餐廳當晚在朋友圈發文稱：「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳太好了。」

「蝦記私房菜」店家此前發布的朋友圈。（取材自微信）
「蝦記私房菜」店家此前發布的朋友圈。（取材自微信）

消息一出引發眾怒，不少網友質疑貓的來源是否合法、是否經檢疫，並擔心食品安全。九江鎮宣傳文體旅遊和教育辦公室工作人員表示，鎮政府已派員現場調查，市場監管部門將依據食品安全法作出處理。

九江鎮宣傳部門負責人指出，調查人員到現場檢查廚房、冷庫及食材儲藏區，未發現貓肉或蛇肉等相關食材，並對菜單與廣告進行核實。目前餐廳已停業整頓，詳細情況仍待進一步確認。

一名志工表示，她曾於31日前往該餐廳查看，後廚內已不見活貓蹤影，老闆聲稱「店裡沒有貓，只有自家養的狗」。但志工懷疑，影片中的貓可能已遭屠宰。

私房菜商家朋友圈發布的活貓照片。（取材自微信）
私房菜商家朋友圈發布的活貓照片。（取材自微信）

在外賣平台上，「蝦記私房菜」顯示為「停止營業」狀態。餐廳官方帳號在評論區回應網友稱：「大家誤會了，是朋友自家養的貓，我們只是幫忙加工。」

所謂「龍虎鳳」菜雖是是地方傳統食俗，但其食材組合早已不符現行法律規範。根據2020年農業農村部發布的「國家畜禽遺傳資源目錄」，貓與狗均不屬於可食用畜禽，禁止作為食材使用。還有全國人大代表曾指出，目前市面上出售的犬貓肉，大多來自偷盜或捕捉的家養與流浪動物，存在嚴重衛生與倫理問題。

事實上，佛山並非首次出現類似事件。2024年底，該市三水區一處村落曾被揭發存在非法屠宰貓隻的黑點，影片顯示數十隻貓被困籠中浸水，引發社會譴責。

上一則

一張照片失了老公自信 劉強東上網「索賠」 引爆另類商機

下一則

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

延伸閱讀

廣東水庫放生逾千貓「驚逃落水」 水源恐遭汙染

廣東水庫放生逾千貓「驚逃落水」 水源恐遭汙染
全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」
「全紅嬋效應」全運會首度二次放票 今再掀搶票大戰

「全紅嬋效應」全運會首度二次放票 今再掀搶票大戰
廣州1至9月跨境電商進出口1691.2億 拉動全市外貿增12.5%

廣州1至9月跨境電商進出口1691.2億 拉動全市外貿增12.5%

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外