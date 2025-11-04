殺活貓煲「龍虎鳳」？ 廣東餐廳：幫朋友「加工」

私房菜商家朋友圈發布的活貓照片。（取材自微信）

廣東佛山南海區一家名為「蝦記私房菜」的餐廳，因被網友舉報宰殺活貓烹製「龍虎鳳」菜餚而引發公憤。所謂「龍虎鳳」，指以蛇、貓與雞為食材的地方菜式。事件曝光後，當地政府已介入調查，涉事餐廳目前已停業整頓。

大河報報導，多名佛山網友近日發布影片稱，「蝦記私房菜」在後廚宰殺活貓製作「龍虎鳳」，並附上多隻活貓被關在籠內的照片，其中一隻白貓被抱至案台。該餐廳當晚在朋友圈發文稱：「喵喵喵到貨，這種天氣來煲龍虎鳳太好了。」

消息一出引發眾怒，不少網友質疑貓的來源是否合法、是否經檢疫，並擔心食品安全。九江鎮宣傳文體旅遊和教育辦公室工作人員表示，鎮政府已派員現場調查，市場監管部門將依據食品安全法作出處理。

九江鎮宣傳部門負責人指出，調查人員到現場檢查廚房、冷庫及食材儲藏區，未發現貓肉或蛇肉等相關食材，並對菜單與廣告進行核實。目前餐廳已停業整頓，詳細情況仍待進一步確認。

一名志工表示，她曾於31日前往該餐廳查看，後廚內已不見活貓蹤影，老闆聲稱「店裡沒有貓，只有自家養的狗」。但志工懷疑，影片中的貓可能已遭屠宰。

在外賣平台上，「蝦記私房菜」顯示為「停止營業」狀態。餐廳官方帳號在評論區回應網友稱：「大家誤會了，是朋友自家養的貓，我們只是幫忙加工。」

所謂「龍虎鳳」菜雖是是地方傳統食俗，但其食材組合早已不符現行法律規範。根據2020年農業農村部發布的「國家畜禽遺傳資源目錄」，貓與狗均不屬於可食用畜禽，禁止作為食材使用。還有全國人大代表曾指出，目前市面上出售的犬貓肉，大多來自偷盜或捕捉的家養與流浪動物，存在嚴重衛生與倫理問題。

事實上，佛山並非首次出現類似事件。2024年底，該市三水區一處村落曾被揭發存在非法屠宰貓隻的黑點，影片顯示數十隻貓被困籠中浸水，引發社會譴責。