我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮

記者賴錦宏／綜合報導
中國國安部指控，境外間諜情報機關違法取得中國大豆、玉米、稻米種子等農作物基因數據，對中國糧食安全帶來嚴重危害。（取材自微信）
中國國安部指控，境外間諜情報機關違法取得中國大豆、玉米、稻米種子等農作物基因數據，對中國糧食安全帶來嚴重危害。（取材自微信）

中國國安部3日發文稱，種子是農業的「晶片」，種業安全關乎糧食安全與鄉村振興大局。近年來，境外間諜情報機關對中國糧食領域的滲透力度不斷加大，違法取得中國大豆、玉米、稻米種子等農作物基因數據，對糧食安全帶來嚴重危害。

國安部微信公眾號指出，「親本種子」一般是第一代用於雜交實驗的種子，是中國嚴禁向外出售的農業資源。但中國國家安全機關工作發現，某國間諜情報機關始終對中國糧食數據和種質資源虎視眈眈，在中國內非法蒐集親本種子。

某境外間諜機關以高額經濟報酬為誘惑，意圖與境內人員朱某某及其公司建立所謂「合作」關係，以「合作製種」名義長期向其購買親本種子。在利益的驅使下，朱某某明知此行為違法，仍選擇鋌而走險，透過將親本種子放在其他申報出口的貨櫃裡面規避監管。最終，朱某某被判處有期徒刑一年六個月，其餘17名涉案對象則被處以不同程度行政處罰。

國家安全機關接獲民眾舉報，某國領館人員帶領多名農業、生物等專業人員構成的調查團隊先後多次赴某省重要農業產區，以開展「走訪調查」名義違規探查蒐集某農作物的產量和儲備情況。調查發現，該團隊人員具有較強的反偵查意識，工作中十分小心謹慎。在往返不同糧食產區時，頻繁更換交通工具；在進行農業調查時，多選擇鄉間小路行進並在田地旁臨時停靠。國家安全機關掌握相關情況後及時制止，依法對相關人員進行處置工作。

文章稱，「農穩社稷，糧安天下」，糧食安全事關國計民生與社會穩定，是國家安全的重要組成部分。保障糧食安全，守護種質資源，是國家安全機關貫徹實施整體國家安全觀、以高水準安全保障高品質發展的應盡之責。

國安部表示，近年來，境外間諜情報機關持續加強對中國糧食領域滲透力度，竊取中國核心科研情報，對中國水稻種業核心競爭力與糧食安全造成顯著危害。中國國家安全機關與有關部門一道，依法防範、打擊境外間諜情報機關及其代理人對糧食安全領域的竊密活動，重拳出擊斬斷境外伸向中國種質資源的竊密「黑手」，有力防範、制止了糧食安全領域失洩密風險隱患，糧食保障國家順利建設安全保障，糧食安全實施國家安全領域。

間諜 微信

上一則

關係改善 中恢復赴加旅遊 首團半小時搶爆

下一則

這哪裡是善…廣東民眾水庫放生逾千貓 慘見驚逃落水

延伸閱讀

軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為

軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為
「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據

「種子是農業晶片」北京稱間諜在中蒐集農作物基因數據
聯邦停擺斷糧食援 聖縣緊急出手助弱勢家庭

聯邦停擺斷糧食援 聖縣緊急出手助弱勢家庭
世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

世界花式滑冰冠軍劉美賢：曾遭中國間諜監視 獲FBI保護

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國隱形塗層重大突破，可以使用無塵布擦拭。（取材自微信）

殲-20可用紙巾擦？ 港媒：中國隱形塗層大突破

2025-10-28 20:59
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩2日在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。(新華社)

全紅嬋再奪金牌 時隔5個月傷癒復出再現「水花消失術」

2025-11-02 21:25

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外