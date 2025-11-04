危害糧食安全…國安部：間諜蒐集中農作物基因數據 多人被逮

中國國安部指控，境外間諜情報機關違法取得中國大豆、玉米、稻米種子等農作物基因數據，對中國糧食安全帶來嚴重危害。（取材自微信）

中國國安部3日發文稱，種子是農業的「晶片」，種業安全關乎糧食安全與鄉村振興大局。近年來，境外間諜 情報機關對中國糧食領域的滲透力度不斷加大，違法取得中國大豆、玉米、稻米種子等農作物基因數據，對糧食安全帶來嚴重危害。

國安部微信 公眾號指出，「親本種子」一般是第一代用於雜交實驗的種子，是中國嚴禁向外出售的農業資源。但中國國家安全機關工作發現，某國間諜情報機關始終對中國糧食數據和種質資源虎視眈眈，在中國內非法蒐集親本種子。

某境外間諜機關以高額經濟報酬為誘惑，意圖與境內人員朱某某及其公司建立所謂「合作」關係，以「合作製種」名義長期向其購買親本種子。在利益的驅使下，朱某某明知此行為違法，仍選擇鋌而走險，透過將親本種子放在其他申報出口的貨櫃裡面規避監管。最終，朱某某被判處有期徒刑一年六個月，其餘17名涉案對象則被處以不同程度行政處罰。

國家安全機關接獲民眾舉報，某國領館人員帶領多名農業、生物等專業人員構成的調查團隊先後多次赴某省重要農業產區，以開展「走訪調查」名義違規探查蒐集某農作物的產量和儲備情況。調查發現，該團隊人員具有較強的反偵查意識，工作中十分小心謹慎。在往返不同糧食產區時，頻繁更換交通工具；在進行農業調查時，多選擇鄉間小路行進並在田地旁臨時停靠。國家安全機關掌握相關情況後及時制止，依法對相關人員進行處置工作。

文章稱，「農穩社稷，糧安天下」，糧食安全事關國計民生與社會穩定，是國家安全的重要組成部分。保障糧食安全，守護種質資源，是國家安全機關貫徹實施整體國家安全觀、以高水準安全保障高品質發展的應盡之責。

國安部表示，近年來，境外間諜情報機關持續加強對中國糧食領域滲透力度，竊取中國核心科研情報，對中國水稻種業核心競爭力與糧食安全造成顯著危害。中國國家安全機關與有關部門一道，依法防範、打擊境外間諜情報機關及其代理人對糧食安全領域的竊密活動，重拳出擊斬斷境外伸向中國種質資源的竊密「黑手」，有力防範、制止了糧食安全領域失洩密風險隱患，糧食保障國家順利建設安全保障，糧食安全實施國家安全領域。