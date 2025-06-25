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30年一遇洪水 貴州榕江撤4萬人 村超球場淹水逾1米深

中國新聞組／北京25日電
榕江縣城部分區域已經進水，「村超」球場也被洪水包圍。(視頻截圖)
榕江縣城部分區域已經進水，「村超」球場也被洪水包圍。(視頻截圖)

貴州榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部表示，據最新水情預報，24日凌晨2時40分左右，洪峰流量高達5100立方米每秒的大洪水進入榕江縣興華鄉境內，防汛形勢異常嚴峻。當前，縣內平永河、寨蒿河、都柳江水位持續快速上漲，據預測，均已超過30年一遇洪水等級。防洪壓力巨大，已要求縣城部分區域緊急撤離，約有4萬人轉移。另外，榕江村超球場淹水一米多深，當地足協表示，本周末的比賽已取消。

來源：YouTube

據央視新聞報導，為切實做好本次強降雨及洪峰防範應對工作，依據「榕江縣防汛抗旱應急預案」規定，經縣應急、氣象、水務、自然資源、水文等部門緊急會商研判，榕江縣人民政府防汛抗旱指揮部決定從2025年6月24日1時30分起，將當前正在執行的第5號防汛Ⅲ級應急響應緊急提升至Ⅱ級應急響應。

另據當地多位網友拍攝的視頻顯示，24日上午，榕江縣城部分區域已經進水，「村超」球場也被洪水包圍，淹水1米多深。極目新聞報導，當地足協表示，本周末的比賽已取消。

據報導，榕江整個縣城轉移的人口已接近4萬人。當地設立了七大防洪區，每個防洪區都會有專人進行指導，組織相關部門的人員給群眾提供相應服務。此外，榕江縣城設立了兩個集中安置區，提供生活物資。

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