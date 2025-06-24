「清大經管院長」竟是假的 他冒充身分公開活動10年

「海寧上川商務發展有限公司」微信 公眾號22日發文「清華大學經管學院浙江分院正式揭牌賦能浙企高質量發展」，宣傳簽約授牌活動。文中提到的「清華大學經管學院院長曹某磊」被網友舉報此身分不實。清華大學經濟管理學院23日發布聲明「打假」，涉事公司發文致歉。曹某磊回應稱，他從未在清華大學上學、任職，以「清大經管院長」等身分公開活動近十年，網友舉報讓他措手不及，心裡發慌。

極目新聞報導，該文章提到，清華大學經濟管理學院浙江分院簽約授牌儀式22日在海寧上川商務有限公司舉行。活動聚焦「集眾智聚眾力謀非凡未來」主題，來自清華大學、企業界的代表齊聚一堂，共同見證這一推動區域經濟發展的重要時刻。儀式中，清華大學經管學院院長曹某磊與桐生文化董事長陶某某完成戰略簽約與分院授牌。

澎湃新聞報導，從權威渠道確認，上述「清華大學經管學院院長曹某磊」是假的，清華大學經管學院院長是白重恩教授，該學院教職工中沒有這位叫「曹某磊」的人。

極目新聞報導，23日致電海寧上川商務有限公司、浙江桐生文化傳播有限公司多個公開電話，部分電話無人接聽，接電話的人員均表示「不知道」。

清華大學經濟管理學院23日發布嚴正聲明稱，近期個別社會人員以「清大經管學院院長」、「清華大學經濟管理學院院長」等虛假身分參與公開活動。學院教師相關信息均通過學院官方網站公開，請公眾注意辨別。如果發現任何違法行為，公眾可向公安機關等舉報，維護自身合法權益。對相關侵權行為，學院保留追究法律責任等權利。

浙江桐生文化傳播有限公司發文致歉表示，該公司22日租用海寧上川商務發展有限公司場地，與北京清大縱橫教育科技有限公司（清大經管）簽署相關合作協議並舉行授牌儀式。因該公司對事實把握不準，導致信息發布有誤，將相關機構誤作為「清華大學經濟管理學院」。因以上錯誤對清華大學經濟管理學院造成的不良影響，深表歉意。