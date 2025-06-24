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Labubu清華畢業? 校領導為它撥穗 網批汙染學術殿堂

中國新聞組／北京24日電
清華畢業典禮，有學生攜帶Labubu登台接受撥穗，校方以包容態度配合完成儀式。（取材自中華網）
清華畢業典禮，有學生攜帶Labubu登台接受撥穗，校方以包容態度配合完成儀式。（取材自中華網）

「全世界學歷最高的Labubu來了」的詞條，23日衝上熱搜第一。清華大學日前舉辦畢業生學位授予儀式，有同學發布視頻稱，將身穿學士服和學士帽的潮玩Labubu也帶上台，校領導給學生撥穗的同時也給Labubu撥穗，並幽默詢問：「這是最近很火的Labubu嗎？」有網友戲稱，這是學歷最高的Labubu。引起不少網友批評，汙染學術殿堂。但也有人呼籲，包容年輕人。

來源：YouTube

綜合「經視直播」、潮新聞報導，泡泡瑪特潮玩Labubu持續熱爆，清華大學近日舉行畢業典禮，不止一名畢業生手持穿著學袍的Labubu登台，還請校領導為Labubu撥穗。相關話題衝上社交平台熱搜榜，網友戲稱「全世界學歷最高的Labubu」出現了，有人批評此舉不夠嚴肅，是消費主義汙染學術殿堂，亦有人呼籲對年輕人包容。

據了解，在二手交易平台上有專門售賣Labubu玩偶學士服的店鋪，工作人員表示，畢業季有不少學生購買這種學士服，一套售價39元人民幣(約5.4美元)，包含學士服裙子、領子、學士帽，其中領子分黃色和粉色可以選擇，買了之後學生就可以將自己的Labubu玩偶換上這種學士服裝扮。

報導指出，被問到學生在畢業典禮上能否帶Labubu一起參與儀式，清華大學校長辦公室工作人員23日並未正面回應，僅表示，畢業生參加學位授予儀式之前，都有一定著裝要求和規定，可以諮詢各自院系老師具體要求。

有港媒報導，對此，深圳大學校長毛軍發日前在該校的畢業典禮上表示，Labubu暴紅讓他明白年輕人願意為情緒價值買單，「玩物未必喪志…面對焦灼生活中的『內卷』日常，我們需要一份趣味，惟其如此，人才是人，有趣的人」。

Labubu 泡泡瑪特

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